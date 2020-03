'Komt het virus van de vleermuis?', dit zijn de antwoorden op uw coronavragen van vrijdag 20 maart

Waar komt de ziekte vandaan? Met hoeveel mensen mag ik bij elkaar komen? En heeft het zin om zelf mondkapjes te maken? Dat zijn enkele voorbeelden uit de honderden vragen over corona die Omroep Gelderland heeft ontvangen. Elke dag beantwoorden deskundigen van de GGD en het Radboudumc op Radio Gelderland vragen van luisteraars over het coronavirus. Dit zijn de belangrijkste vragen én antwoorden van vandaag:

Ashis Brahma is GGD-arts infectieziekten. Hij beantwoordt vandaag de vragen. Beluister hier het gesprek terug, of lees de vragen en antwoorden eronder verder. Het laatste nieuws over het coronavirus is te vinden in ons liveblog.

'Het is nog elke dag raak', vertelt Brahma. 'Ik denk niet dat we volgende week al over de piek zijn', schat hij in. We moeten volgens hem eerder in maanden dan in weken denken.

Als je bent besmet door iemand met milde ziekteverschijnselen, word je dan zelf ook mild ziek?

'Nee, dat is niet de manier waarop het gaat. Bij een virus heb je te maken met een bepaalde dosis van dat virus. Maar ook met de reactie van je lichaam, dat is een ragfijn samenspel. Maar dat iemand anders milde ziekteverschijnselen heeft, betekent niet dat jij die ook gaat krijgen. Het ligt puur aan je eigen lichaam en de sterkte van je immuunsysteem hoe ziek je gaat worden.'

Waar komt de ziekte precies vandaan? Is dat inmiddels duidelijk? Er wordt gesproken over vleermuizen.

'De vleermuis is een ideale drager van heel veel virussen. Bij MERS was het een kameel en bij SARS1 waarschijnlijk een vleermuis. Ik geloof dat het hier gaat om een vleermuis of iets wat een pangolin heet, een soort schubachtig dier. Maar daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan.'

Komt de lockdown er?

'Of je het nu een lockdown wilt noemen of niet: we zijn natuurlijk al bezig met heel veel maatregelen die die kant opgaan.'

Met hoeveel mensen mag je nu maximaal bij elkaar komen?

'Als je kijkt naar de algemene richtlijn van honderd mensen, dan kun je misschien een feestje geven. Maar misschien is dit niet de periode om feestjes te geven. Maar doorslaan door te zeggen: we gaan thuiszitten en helemaal niets doen. Dat lijkt me ook niet gepast. Kinderen moeten elkaar ook af en toe kunnen zien. Het gezonde verstand moet daarin de doorslag geven. Een getal noemen heeft niet zoveel zin.'

Wat vind je van het initiatief om zelf mondkapjes te maken?

'Ik ben daar niet zo'n fan van. Het geeft een schijnzekerheid. Je moet bovendien goed nadenken over hoe je een mondkap gebruikt. Als je hem 12 uur draagt en je hebt 55 keer per uur je gezicht aangeraakt, dan is het contraproductief. Een masker gemaakt van stof, helpt ook niet tegen de overdracht van de virusbesmetting. Daarvoor heb je professionele maskers nodig. Daar is een tekort aan, dus het lijkt me zaak dat we de meest kwetsbare mensen die we het hardst nodig hebben daarmee beschermen: de zorgprofessionals.'

Vernevelaars die in supermarkten bijvoorbeeld boven de groenten hangen, kunnen die het virus verspreiden?

'Dat weet ik niet. Ik heb wel opgezocht hoe dat zit met airconditioning. Daar blijkt het niet door verspreid te worden.'

