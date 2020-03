Thea viert 100ste verjaardag met familie in een hoogwerker

Het sluiten van zorginstellingen voor ouderen heeft grote gevolgen. En dus ook voor Thea van Brandenburg in Arnhem, die zaterdag haar 100ste verjaardag viert. Alleen de verpleging mag op bezoek. Toch liet haar familie het er niet bij zitten. Ze gingen op bezoek met een heuse hoogwerker.

'Toen de maatregelen ingingen ben ik nog even snel naar haar toe gegaan', vertelt zoon Rob van Kempen. 'Om nog even slingers te brengen, zodat de verpleging haar kamer een beetje kon versieren.' Nadat de familie eerst al het feest moest afblazen, kan nu helemaal niemand meer bij Thea op bezoek. 'Dat is wel heel sneu allemaal op je 100ste verjaardag', vult schoondochter Hillegien van Kempen aan.

Ludiek

Maar in tijden van crisis word je creatief en dus bedachten de kinderen en kleinkinderen van het feestvarken iets ludieks. 'We hebben een spandoek gemaakt en gaan nu maar naar het zorgcentrum toe en gaan buiten voor haar zingen, dan is het toch nog feest voor haar', zegt Hillegien.

Zorgcentrum regelt hoogwerker

Ook woonzorgcentrum Klingelpoort wilde wat doen en nam geen halve maatregelen. 'Toen kregen we opeens een telefoontje dat ze een hoogwerker voor ons geregel hadden. Echt heel bijzonder', reageert zoon Rob. 'Ze zit op de derde verdieping en dan kunnen we in die hoogwerker toch nog wat direct oogcontact maken.'

De hele familie wordt opgetrommeld. Kleinkinderen, kinderen, aanhang, iedereen zal er zaterdag zijn om te zingen. 'Maar allemaal wel op afstand, ook onderling, we houden ons wel aan alle voorzorgsmaatregelen', verzekert schoondochter Hillegien. 'We hadden maanden naar deze verjaardag toegeleefd, het is spijtig dat het zo moet, maar uiteraard hebben we er begrip voor, alles voor de gezondheid.'