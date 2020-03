Topsporters en corona: Bryan Linssen mist adrenaline en plezier

door Richard van der Made

Topsporters houden van druk. Ze hebben het nodig om te presteren en kunnen er ook niet zonder. Het is voor velen een verslaving. Grenzen verleggen, nieuwe uitdagingen zoeken. Wekelijks toewerken naar de climax van een wedstrijd waarin alles moet samenkomen en enkel resultaat telt. 'En dat is er nu ineens niet meer', spreekt Linssen vanuit zijn woonplaats in Noord-Limburg. 'Die druk mis je inderdaad. Overwinningen halen, een goal maken, de adrenaline. Best moeilijk om mee om te gaan.'

Druk erop

De 29-jarige aanvaller neemt alle tijd voor een telefonisch interview. 'We hebben alle tijd. Ja, het gaat best goed met mij. We hebben gelukkig ook wat huiswerk mee', lacht hij. Linsen zegt streng voor zichzelf te zijn. In de discipline en mentale weerbaarheid wordt veel gevraagd nu de collectieve trainingen zijn weggevallen. Het is ieder voor zich. 'Je probeert die druk er dus op te houden. Fysiek en mentaal moet je bij de les blijven. Zo goed mogelijk je normale ritme houden en fit blijven.'

Mentaal spelletje

Ook nu alles anders is, zoekt Linssen de grenzen bewust op. Hij geeft een voorbeeld. 'Ik heb gisteren tien kilometer gelopen. Oersaai natuurlijk. Hoe dichter je bij huis komt, hoe meer je de neiging hebt te stoppen. Je krijgt het zwaar. Dan voer je een mentaal spelletje op met jezelf om ook die laatste minuten door te komen. Door te denken aan de laatste minuut van een wedstrijd waarin je moet doorpakken voor de winst. Dus ga je door.'

Linssen voor een wedstrijd met zijn vriend Remko Pasveer

Saamhorigheid en steun zijn aspecten die bovendrijven in deze tijden van ongekende crisis. Ook in de sport. 'Mooi om te zien hoe iedereen met elkaar is begaan', merkt Linssen. 'Normaal is er heel veel strijd onderling, nu wil je elkaar juist helpen en hoor je mooie initiatieven. Ik heb veel vrienden opgebouwd in het voetbal. Je zoekt wat meer contact. Ben Rienstra (ex-ploeggenoot bij Heracles, RvdM) zit nu in Turkije. Dan merk je dat het daar weer heel anders is gegaan met corona.'

Familielid

Het nieuws volgt Linssen nauwgezet. 'Soms zelfs iets te veel. Dat maakt je hoofd dan wel eens gek. Het is een zorgelijke situatie. Je verwacht niet dat het in Nederland zo groot kan zijn. In een land waar de zorg zo goed is. Maar ook wij zijn kwetsbaar en worden niet overgeslagen. Ik blijf zeker bij mensen uit de buurt, alleen is dat soms moeilijk. Een familielid van mij heeft kanker. Een bezoekje brengen kan nu niet. Hij kan de ziekte van corona nu echt niet erbij krijgen. Dat zou fataal zijn.'

En dus probeert ook de Limburger er het beste van te maken. 'Je doet inderdaad veel andere dingen. We hebben alle tijd, alleen kunnen we niet weg. Dat gaat niet. Ik zit dus veel op play-station, maai het gras wat vaker en werk in de tuin. Maar op een gegeven moment is die ook klaar. Alle films heb ik inmiddels ook wel gezien.'

'Wat ik mis is het samenzijn op de club', vertelt Linssen dan ineens. 'Het lachen en het plezier maken met elkaar. Daar zijn waar je het zo naar je zin hebt en samen doelen behalen. Ik heb toen we niet meer konden trainen vijf ballen meegenomen en mijn spulletjes. Af en toe trap ik een balletje tegen een muur op een pleintje. Je wordt creatiever. Met mijn broer Edwin heb ik onlangs afgesproken in een natuurgebied bij Tilburg. Daar ligt van dat strandzand. Hebben we samen getraind.'

Kuil in het gras

In de groepsapp van Vitesse wordt af en toe gekaart. 'Ik heb met Buitink, Vroegh en Lelieveld een groepje. Dan praten we ook onderling over de trainingen die worden gedaan. Nee, ik check dat niet als aanvoerder. Iedereen is professioneel en hard aan het werk. Je kunt eigenlijk alles wel doen zoals krachtoefeningen thuis en buiten intervallen lopen. Alleen is er soms ook niet de accommodatie voor. Als we dan een shuttle-run meekrijgen, doe je dat het liefst op gras. Maar moet je toch oppassen dat je dan niet in een kuil stapt.'

Mooiste weken

De toekomst is volstrekt onduidelijk. Ook in het voetbal rijzen tal van vragen. Antwoorden zijn er nauwelijks. 'Ik ga er vanuit dat we het seizoen afmaken', blijft de clubtopscorer met 14 goals optimistisch. 'De mooiste weken komen eraan, waarin de prijzen worden verdeeld. Tegelijkertijd moeten we eerst zorgen dat de risico's van overlijden aan corona nihil worden. Dat is prioriteit. Het gaat om de volksgezondheid. Ik denk daarom niet dat we vanaf zes april alweer kunnen trainen.'

Met zijn eigen toekomst is Linssen niet bezig. Het contract loopt af. 'Bekend is dat ik in gesprek ben met Vitesse. Er zijn veel clubs die bellen en waar je over nadenkt. Dan barst dit ineens los. Alles gaat op stil, ook bij Vitesse. Ik maak me nu totaal geen zorgen over een nieuw contract. Dat we dit onder controle krijgen. Dat is veel belangrijker.'

