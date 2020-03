Gevangenis Arnhem richt speciale corona-unit in

In verband met de coronacrisis heeft de Penitentiaire Inrichting in Arnhem een andere indeling gekregen. Een aantal bewoners van de zogeheten Plus Plus-afdeling dient plaats te maken voor gedetineerden met gezondheidsklachten.

Er is op dit moment nog geen enkele coronabesmetting gemeld in Arnhem. Dat laat niet onverlet dat de Dienst Justitiële Inrichtingen probeert bij iedere gevangenis aanpassingen te doen in het geval van een eventuele besmetting.

In de PI Arnhem - dat relatief veel twee op één cel-huisvesting kent - zullen daardoor twaalf plekken vrijkomen. Daar kunnen gedetineerden worden geplaatst die hoesten, kortademig zijn of meer dan 38 graden koorts hebben.

Mocht een gedetineerde die op dit moment in een Arnhemse tweepersoonscel zit dergelijke klachten hebben, dan zal hij verhuizen naar deze afdeling. Maar de medebewoners van de cel zal gewoon op zijn plaats kunnen blijven als hij zelf geen gezondheidsproblemen heeft.

Deze voorzorgsmaatregel betreft cellen die zich bevinden in de onderzijde van de inrichting in Arnhem-Zuid. Gedetineerden die tot voor kort in de Plus Plus-afdeling verbleven, worden overgeplaatst naar de D-afdeling en in een strenger regime terechtkomen.

Bijzondere maatregel

Het is een bijzondere maatregel, die zeker niet voor alle penitentiaire centra in Nederland geldt, zo beamen medewerkers van de DJI. In de andere Gelderse penitentiaire inrichting, de PI in Zutphen, is geen sprake van een dergelijke nieuwe 'corona-unit'. Deze gevangenis heeft dan ook veel minder tweepersoonscellen. Ook in Zutphen is overigens op dit moment nog geen coronabesmetting gemeld, evenals in de Nijmeegse Pompekliniek.

Geen spelcomputers, imam of training

Andere maatregelen die eerder deze week al werden getroffen in het Gelderse gevangeniswezen - en voorlopig lopen tot 6 april - betreffen een voorlopige afschaffing van bezoek en verloven en het afschaffen van recreatieve activiteiten als sporttraining en het gebruik van spelcomputers.

Ook de bezoeken aan de imam of de dominee behoren voorlopig tot de verleden tijd. De arbeidsactiviteiten gaan wel door, hoewel er in de PI Arnhem geen mondkapjes worden gemaakt, zoals elders.

Net als bij veel andere organisaties heeft de PI Arnhem enkele medewerkers naar huis gestuurd in verband met griep- of verkoudheidsklachten.

Zie ook: Gevangenissen nemen maatregelen: geen bezoekers meer, alle verloven ingetrokken