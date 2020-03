Inwoner Aalten heeft corona: eerste officiële besmetting in Oost-Achterhoek

Bij een inwoner uit het Achterhoekse dorp Aalten is het coronavirus vastgesteld. De patiënt zit in thuisisolatie en is de eerste in de Oost-Achterhoek met een officieel geregistreerde besmetting.

'Helaas komt deze mededeling niet als een verrassing', zegt burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten. 'Het testbeleid van de GGD is aangepast, waardoor we niet weten hoeveel mensen uit onze gemeente werkelijk besmet zijn. We moeten er vanuit gaan dat er veel meer mensen besmet en of ziek zijn in onze gemeente.'

De burgemeester roept iedereen nogmaals op om zich aan de instructies van het RIVM te houden: 'Het is belangrijk dat u alle hygiëne-adviezen volgt en afstand van andere mensen houdt, minstens 1,5 meter. En met name onze oudere en kwetsbare inwoners geef ik echt het dringende advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het vraagt veel van ons allemaal, dat realiseer ik mij heel goed. Maar alleen zo kunnen we verdere verspreiding beperken en kwetsbaren beschermen.'