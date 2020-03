Volop verse producten voor de voedselbank, maar toekomst is ongewis

De mensen van Voedselbank Rivierenland in Tiel zijn klaar voor de wekelijkse uitgifte. Ze ontvingen deze week volop verse producten, met name van horecagelegenheden die moesten sluiten. Toch komt er ook een onzekere toekomst aan, vooral wat betreft houdbare producten.

'We hebben op dit moment erg veel verse producten', zegt Joke Steigerwald, coördinator van voedselbank Rivierenland tevreden. 'Op de houdbare producten teren we een beetje in. Er blijft minder over van de supermarkten. Een beetje zorgelijk, maar nog niet alarmerend.'

Mogelijk is dat te wijten aan het hamstergedrag van mensen in combinatie met gewijzigd supermarktbeleid ten aanzien van de voorraden.

Veiligheid

De zorgen gaan uit naar het goed naleven van de veiligheidsvoorschriften om besmetting te voorkomen. De medewerkers houden zich daar zorgvuldig aan en dat wordt ook van de klanten verwacht.

Om het risico te verkleinen is het 'winkelmodel' voorlopig opgeschort. Mensen kunnen dus niet meer zelf winkelen uit de kratten. In plaats daarvan worden pakketten samengesteld. Deze worden in drie ploegen afgehaald bij een tent buiten het gebouw.

Veel hulp

Naast de zorgen maakt de crisis ook veel goeds los in de samenleving, merkt Steigerwald. 'Heel veel mensen bieden hulp aan. Er is zelfs een taxibedrijf dat heeft aangeboden pakketten naar mensen te brengen. Die hulp is van harte welkom, iedereen die zich meldt gaat op een lijstje. Zeker wanneer er mensen uitvallen zullen we daar een beroep op doen.'

Wat betreft de stroom aan levensmiddelen hoopt de coördinator dat deze zich na deze eerste dagen van de crisis weer stabiliseert.

Hoe het precies gaat lopen, is onder deze omstandigheden moeilijk te zeggen. Steigerwald. 'We zijn bijvoorbeeld in gesprek met scholen over het inzamelen van voedsel, om deze tijden het hoofd te bieden.'