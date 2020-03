Nationale Opschoondag of niet, Marike ruimt wekelijks afval op

'Eén keer in de week zeker, en nu ligt er heel veel dus ik dacht ik ga weer wat vaker prikken. Misschien helpt het.' En, helpt het? 'Nee', lacht Marike als een boer met kiespijn. 'Op één punt ruim ik vaak 's avonds op, en als ik er dan een dag later weer langskom ligt er weer net zoveel rotzooi.'

'Ik doe liever iets'

Ondanks haar frustratie op zo'n moment, gaat Marike door met opruimen in haar wijk Noorderhaven. 'Omdat ik echt geloof dat je zelf de wereld een klein beetje beter kan maken. Dat geldt ook voor afval.' Bij elk stukje plastic dat ze opraapt denkt ze: 'die is in elk geval niet in de IJssel beland'. Daarnaast wil Marike niet overkomen als een zeur. 'Ik hou niet zo van zeiken, ik doe liever iets.'

Volgens Marike is afval prikken ook helemaal niet zo'n slechte bezigheid. 'Het kost een klein beetje tijd, maar je wandelt er lekker door.' De Zutphense krijgt terwijl ze bezig is ook wel eens een complimentje. 'Mensen zijn toch wel blij af en toe dat je dit doet. Dus het is niet zo heel erg om twee keer in de week te moeten prikken. Maar de rotzooi vind ik wel heel erg, dat het er überhaupt ligt. Ik ga natuurlijk liever gewoon wandelen, zonder m'n prikker mee te hoeven nemen.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder



Gemeente haalt het afval op

Van de gemeente Zutphen heeft Marike haar prikker gekregen, omdat zij hoorden van haar acties. De zakken met afval uit de buurt worden door hen opgehaald, want anders moet ze er zelf voor betalen bij een ondergrondse container. 'De eerste keren heb ik ook gewoon afvalzakken teruggebracht naar de McDonald's hier in de wijk. Op zo'n tachtig procent van het afval dat ik opraap staat hun logo, dus dan vind ik dat zij het weer terug mogen hebben.' De zakken werden toen ook door de keten ingenomen.

Marike heeft ook al meerdere keren bij het fastfoodrestaurant aangeklopt met de vraag of zij niet meer kunnen doen aan zwerfafval in de wijk. 'Ik vind toch dat zij ook deels verantwoordelijk zijn.' Volgens Marike wordt er wel af en toe in een groter gebied rondom de keten schoongemaakt, maar Marike vindt dat dit consequenter zou moeten. 'Ze zouden elke ochtend en middag iemand de wijk in kunnen sturen. En dus niet alleen op hun eigen parkeerterrein. Dat zou voor de buurtbewoners heel fijn zijn.'

'Het is hartstikke gezond'

Naast dat de omgeving er een stukje mooier van wordt, wordt Marike door het prikken een stukje fitter. 'Het is hartstikke gezond om op zondagochtend een rondje te prikken.' Volgens Marike moeten inwoners het samen doen. 'En mensen moeten vooral dingen in de prullenbak gooien. Dit mag natuurlijk niet! Het kan toch niet zo zijn dat je het gewoon uit je raam van je auto gooit?'. Marike heeft dan ook maar één boodschap voor iedereen: 'Ruim je eigen rotzooi op, en laat het een ander niet doen!'.

McDonald's hebben wij meerdere keren gevraagd om een reactie. Het bedrijf reageert niet.