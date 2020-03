Gaat de grens met Duitsland op slot? 'De risico's zijn nu beperkt'

Kunnen we straks Duitsland nog in? Het land sloot vanwege de coronavirus al zijn grenzen met Frankrijk en Oostenrijk, maar niet die met Nederland. En dat blijft zo, als het aan burgemeester Peter de Baat van de gemeente Montferland ligt.

De Baat en zijn collega's zijn normaliter al druk om de openbare orde en veiligheid te handhaven aan de grens. Denk daarbij aan drugsoverlast en diverse controles. Daar komt de coronacrisis nu bij.

Maar burgemeesters aan beide kanten hebben niet allemaal dezelfde opvattingen over hoe je die crisis het beste aanpakt. En dat kan lastig zijn.

Luister hier naar een gesprek met burgemeester De Baat. De tekst gaat daaronder verder.



'Normaal is de situatie dat we echt samenleven met elkaar aan de grens, in vriendschap en verbondenheid. Het is heel normaal om grenzen over te gaan. Dat geldt eigenlijk nog steeds. Wij zijn door de Duitse regering niet als risicogebied aangewezen, zoals de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland. Daar is dat wel het geval', zegt De Baat.

'Risico's beperkt'

De markt in 's-Heerenberg trok donderdag een handvol bezoekers uit Duitsland. 'De realiteit is dat de grenzen openstaan en er enig verkeer is. De risico's die daarin kleven worden als beperkt ingeschat.'

Toch vroeg een nabijgelegen deelstaat wel aan de Duitse regering of het niet anders moet en de maatregelen in beide landen hetzelfde moeten zijn. Is er dan een mogelijkheid dat Duitsland eist dat de grenzen dichtgaan? De Baat: 'Ik weet niet of er op die manier gehoor wordt gegeven aan het verzoek.'

Maar, verzekert de burgemeester: mocht zoiets gebeuren, dan zal daar goed overleg met Nederland aan ten grondslag liggen. 'De relatie met Nederland is heel belangrijk.'