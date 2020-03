Politiehonden geschopt en geslagen tijdens trainingen in Harreveld en Doetinchem

Foto: Still uit uitzending 'Undercover in Nederland' / SBS6

Honden die worden opgeleid tot politiehond worden mishandeld op verschillende locaties in Nederland, waaronder in Harreveld en Doetinchem. Dat blijkt uit een uitzending van het televisieprogramma Undercover in Nederland. In Harreveld werd een hond meermaals op het hoofd en lijf geslagen; in Doetinchem gebeurde hetzelfde met een slang van hard plastic.

De trainers, wiens gedrag vanuit vogelhuisjes heimelijk zijn gefilmd, zijn aangesloten bij vestigingen van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). Die ruim honderd jaar oude vereniging levert politiehonden af aan korpsen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Op de beelden van Undercover in Nederland is te zien hoe diverse honden worden mishandeld. Het gebruik van een stroombalk komt voor, evenals slaan met een tyleenslang (een flexibele slang van hard plastic) en het hard schoppen van de dieren.

'Diepgewortelde problemen'

Personen die aan het woord komen in de uitzending zeggen dat 'er veel mensen zijn die dit normaal vinden' en dat er veel geld verdiend wordt met het opleiden van politiehonden. De problemen zouden diepgeworteld zijn en in een eerder stadium zijn weggewoven. De wijze van opleiden en de middelen die daarvoor gebruikt worden waren volgens het tv-programma al eerder punt van discussie.

In een statement op de website en via Facebook laat het bestuur van de KNPV weten dat het 'met afschuw heeft kennisgenomen' van de beelden die in het tv-programma werden vertoond. Voorafgaand aan de uitzending bekeek de vereniging een deel van de beelden al. Daarop is de erkenning van meerdere verenigingen acuut ingetrokken. 'De leden van deze verenigingen zijn met onmiddellijke ingang geschorst en de procedure tot ontzetting uit het lidmaatschap is gestart', laat de KNPV weten.

Aangifte

Het hoofdbestuur zegt aangifte te zullen doen op grond van getoonde beelden in overleg met een juridisch adviseur. De vereniging roept mensen ook op om misstanden in de dressuur van politiehonden altijd te melden bij het bestuur van de KNPV - zelfs als dat anoniem gebeurt. In oktober vorig jaar gaf de KNPV nog te kennen dat een klaagster moest stoppen met het verspreiden van negatieve berichten die de goede naam van de KNPV aantastten, schreef De Gelderlander.

Reactie politie

Ook de landelijke politie heeft een reactie geplaatst naar aanleiding van de uitzending. Benadrukt wordt dat de verenigingen waar mishandelingen plaatsvinden geen onderdeel zijn van de politieorganisatie. Jaarlijks koopt de politie circa zestig afgetrainde honden aan, die veelal lid zijn van de KNPV. Van een samenwerking is geen sprake.

De politie nam eerder contact op met het hoofdbestuur van de politiehondvereniging. 'De politie vindt het schokkend om te zien hoe sommige africhters met de honden omgaan en doet sinds enige jaren bij voorkeur zaken met mensen, die honden op een diervriendelijke wijze africhten.'

'Ook stelt de politie zich op het standpunt geen honden af te nemen die met stroom zijn afgericht. Als bekend is dat een africhter dieren mishandelt, dan zal de politie bij deze africhter geen honden meer afnemen. Als uit de beelden uit het programma van Alberto Stegeman herleidbaar wordt om welke africhters het gaat, dan zal de politie hier geen zaken meer mee doen', deelt de politie mee.

