Antwoorden op coronavragen: 'Gaat het normale leven op 6 april weer van start?'

De verspreiding van het coronavirus in Nederland is nu al enkele weken gaande. Het aantal doden steeg donderdag naar 76 en bijna 2500 mensen zijn inmiddels positief getest op besmetting. Iedere dag ontvangt Omroep Gelderland tal van vragen over het coronavirus, de gevaren ervan en de gevolgen voor de samenleving. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden met deskundigen aan tafel.

Maandag, dinsdag en woensdag waren er al speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland en donderdag was dat weer het geval. Arend Pleysier nam plaats als manager communicatie van Sensire, de grootste zorgorganisatie in de Achterhoek en de Liemers. Ook GGD-arts Ashis Brahma was weer te gast in de uitzending. Samen beantwoordden zij vragen van kijkers over de zorg voor ouderen, reanimatie, zwanger worden in tijden van corona-crisis en het nut van mondkapjes.

Kun je achterhalen of mensen het coronavirus al hebben gehad terwijl ze het zelf niet hebben gemerkt?

Ja, daar zijn we al mee bezig. De bloedbank gaat daar onderzoek naar doen. Dan wordt bekeken of ze in het bloed kunnen zien dat iemand het coronavirus al gehad heeft en daar immuun voor is geworden.

Gaat het normale leven op 6 april weer van start of gaat deze situatie langer duren?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het langer gaat duren. In Brabant waart het virus nog steeds rond en ook in onze provincie komen er dagelijks nog veel patiënten bij.

Heeft het invloed op jonge kinderen dat zij al een hele reeks vaccinaties hebben gehad terwijl die programma's bij ouderen nog niet bestonden?

Dat is nog niet goed bekend. De meeste kinderen worden minder ziek van de besmetting. Hoe dat komt, is nog niet duidelijk. Kinderen kunnen trouwens wel heel ziek worden, maar dat is eerder uitzondering dan regel.

Kijk hier de uitzending terug:

Kun je iemand die een hartaanval krijgt op straat reanimeren in deze coronacrisis?

Ja, als iemand acuut dood dreigt te gaan dan help je en ga je reanimeren. Dat is een risico, maar dat is wel je burgerplicht.

Kun je nu met een gerust hart zwanger worden of is het beter om dat even uit te stellen?

Het lijkt er op dat een moeder het virus niet kan overbrengen aan een ongeboren kind in de buik. Na de bevalling kan een moeder de baby wel besmetten, maar tijdens de zwangerschap kan dat niet. Het RIVM adviseert ook niet om nu een zwangerschap uit te stellen.

Hoe kan het dat Zuid-Korea 200.000 testen heeft gedaan en wij een tekort aan coronatesten hebben?

In Zuid-Korea is een andere strategie. Daar heeft men besloten om eerder te testen en zijn ook meer testen geproduceerd. Toen het coronavirus in Zuid-Korea opdook, was het alleen in China bekend. Toen waren er dus veel meer testen beschikbaar. Nu is de vraag naar coronatesten in de hele wereld heel groot. Ze zijn niet op, maar zijn minder beschikbaar.

Waarom draagt niet iedereen een mondkapje?

Een mondkapje helpt niet. Je moet erg wennen aan een mondkapje. Iemand die een mondkapje niet gewend is, zit de hele dag aan zijn gezicht. Dat is heel slecht. Bovendien draagt iemand die een mondkapje niet gewend is het hoogstwaarschijnlijk niet goed. Daarnaast moet je een mondkapje iedere paar dagen vervangen. Dan zijn er echt te weinig mondkapjes voor de mensen in de zorg die ze echt nodig hebben en gevaarlijk werk doen.

Ik heb astma en ik ben verhuizer. Kan ik nog werken?

Ja, dat kan, maar dat moet iedereen zelf beslissen. Dit gaat nog weken of maanden duren. Als je afstand houdt, kan iemand die bijvoorbeeld verhuizer is, best op een verantwoorde wijze zijn werk doen.

Als een coronapatiënt in zijn hand niest en hij raakt de liftknop aan, kan een ander dan besmet raken?

Ja, dat kan. Het coronavirus overleeft een tijdje op een andere oppervlakken.

Kan ik besmet raken als ik handschoenen draag?

Handschoenen zijn schijnveiligheid. Als je met handschoenen iets aanraakt waar het coronavirus op zit en je raakt daarna je gezicht aan, dan raak je alsnog besmet.

Als er geen bezoekers meer mogen komen bij bewoners van verpleeginstellingen, hoe gaat dat dan als iemand op sterven ligt?

De arts maakt in zo'n geval de afweging wanneer bezoek mag komen om afscheid te nemen.

Is het een goed idee om kaartjes te sturen naar zorginstellingen?

Ja, er is veel behoefte aan contact. Alle manieren om toch in contact te komen met bewoners van zorginstellingen die geen risico vormen, juichen we toe. Bedenk oplossingen om op een creatieve manier te zorgen voor een beetje leven in de brouwerij.

Is Sensire voorbereid op een uitbraak van corona in één van de zorginstellingen?

We zijn bezig met het inrichten van speciale afdelingen waar we coronapatiënten kunnen onderbrengen en verzorgen. Dat gebeurt in Doetinchem en in Twello. Daarmee verkleinen we het risico op verdere besmettingen in onze huizen. Gelukkig zijn er nog geen bewezen besmettingen bij Sensire.

Is er veel zorg op afstand?

Dat doen we al jaren. Sensire had daar een pioniersrol. Dat groeit gestaag en nu is er een enorme toename. Die gebruiken we echt voor de noodzakelijke zorg op afstand waar geen fysiek contact nodig is. Er moeten nu nog meer mensen geschoold worden in zorg op afstand, medewerkers en cliënten.

Hoe beleven dementerende ouderen deze coronacrisis?

Vaak zijn mensen met dementie al zo ver gevorderd in hun ziekte dat ze weinig meer merken van deze crisis.

Mijn vrouw heeft twee vriendinnen die het coronavirus hebben. Ze heeft onlangs nog contact met ze gehad, maar heeft geen verschijnselen. Mag ze nog naar haar oma van negentig en haar ouders van zeventig?

In dit geval is het duidelijk. Dat moet je absoluut niet doen. Vermijd contact met kwetsbare ouderen. Ook als je geen verschijnselen van corona hebt.