Raadsvergadering in Putten: houd het zo kort mogelijk

De vergadering van donderdagavond ging door, maar daar was ook alles mee gezegd. Aanwezig was het minimale raadsleden dat bij een vergadering moet zijn (de helft van de gemeenteraad +1) en ze zitten ver uit elkaar. De vergadering in Putten gaat, in tegenstelling tot raadsvergaderingen bij andere gemeenten wel door, want er moet een nieuwe wethouder benoemd worden.

Geen pers, geen publiek en een minimaal aantal raadsleden. Als één van de raadsleden een punt te willen agenderen voor de volgende vergadering is burgemeester Lambooij heel duidelijk: 'We moeten kort vergaderen, dat is ook ons ook opgedragen vanuit het ministerie, daarnaast is nu onduidelijk wanneer de volgende vergadering is.'

Het belangrijkste agendapunt is de benoeming van Bert Koops, de nieuwe wethouder die namens de ChristenUnie de portefeuille waar onder andere zorg en sport in zit voor zijn rekening heeft genomen.

'Hij is al warmgelopen'

Gemeentebelangen is teleurgesteld dat Koops niet in Putten woont en daar voorlopig ook niet gaat wonen. Lubbert van den Heuvel - van de ChristenUnie - reageert daarop dat hij heel blij is een ervaren wethouder te hebben gevonden: 'In voetbaltermen, hij is al warmgelopen, hoeft alleen zijn trainingsbroek nog uit te trekken en kan aan de slag.'

Koops was hiervoor tien jaar wethouder in Bunschoten. Na zijn benoeming geen felicitaties of speech, de vergadering wordt snel afgerond en daarna keert iedereen huiswaarts.

Koops komt in de plaats van Gerbert Priem, die na 2,5 opstapte omdat hij concludeerde in het ambt van wethouder 'onvoldoende in zijn kracht' te staan.

Lees ook: Wethouder-Putten-schrijft-ontslagbrief-Het-is-beter-om-te-stoppen