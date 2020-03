Sluiting verpleeghuizen: 'Nog even snel oma verhuizen, nu het nog kan'

Met een auto vol met de inboedel van haar oma rijdt Demi Durant uit Arnhem de parkeerplaats op van woonzorgcentrum Drie Gasthuizen. 'Oma heeft verzorging nodig. Dat moest zo snel mogelijk, anders zou het in verband met corona niet meer gaan lukken.'

Dat het nu of nooit is, wist de familie na het zien van de persconferentie van het kabinet donderdagavond. Alle verpleeghuizen gaan op slot. En daarom is de hele familie opgetrommeld om oma te verhuizen. Met een complete inboedel lopen ze de entree van het woonzorgcentrum binnen.

Oma Jannie Navest (91) loopt met haar rollator erachteraan. ''t is niet zo leuk. Maar ja, het is nu eenmaal zo', zegt ze nuchter. Dat ze de komende tijd geen bezoek zal krijgen lijkt nog niet echt door te dringen. 'Oh. Hoe lang duurt dat dan? Er zitten hier nog meer mensen. Dus ik zal een beetje kennismaken met ze.'

Geen knuffel geven

Zichtbaar verdrietig komt er een bezoekster naar buiten lopen. 'Ik kom hier elke dag voor mijn man. Nu gaat het dicht. Ik vind het heel erg.' Ze schiet vol. Ze wist niet goed wat ze moest zeggen tijdens het afscheid van haar man. 'Een knuffel kun je nu ook niet geven.'

In contact blijven via videobellen is volgens haar geen optie. 'Mijn man is totaal niet technisch. Misschien kan hij op het balkon gaan staan. Maar ja, hij kan niet lopen.'

Toch weet de bezoekster dat het sluiten van de deuren een onontkoombare maatregel is. 'Het kan niet anders. Het moet zo. Ik heb er alle begrip voor. Ook al is het heel moeilijk.'

Vereenzaming ligt op de loer. Maar woonzorgcentrum Drie Gasthuizen zegt er alles aan te doen om dat tegen te gaan. 'Daar zijn wij voor', zegt medewerker Frans van Diek. 'Voor zover dat kan gaan we extra mensen inzetten. Maar het gaat om de vragen die bewoners hebben. Die gaan wij vervullen.'

