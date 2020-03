Burgemeester grijpt in: voorlopig geen markt in Winterswijk

Burgemeester Joris Bengevoord heeft ingegrepen: er mag voorlopig, in ieder geval tot en met 6 april, geen markt meer worden gehouden in Winterswijk. Dat betekent dat de Markt in hartje Winterswijk al vanaf zaterdag leeg zal zijn.

Bengevoord heeft de maatregel genomen in samenspraak met de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, in een poging de verspreiding van het conoravirus zoveel mogelijk in te dammen.

'Geen maatregel makkelijk neemt'

'Dit is geen maatregel die je makkelijk neemt, en ik besef hoe vervelend deze maatregel is, niet alleen voor de vele Nederlandse en Duitse bezoekers van de Winterswijkse markt, maar vooral ook voor de marktondernemers en hun medewerkers', zegt Bengevoord.

De burgemeester wijst op het gevaar van besmetting vanaf de Duitse zijde van de grens: 'Gezien het grootschalige karakter van onze markt, de aantrekkende werking en het feit dat de markt in Enschede is gesloten en de grootschalige uitbraak in de Kreis Borken kiezen we voor deze maatregel. Ik hoop dat we alle bezoekers uit ons Euregio-gebied weer op onze markt kunnen verwelkomen als deze crisis voorbij is.'