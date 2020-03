Even geen corona: dit was het andere nieuws in Gelderland

Man die stadhuis ramde blijft voorlopig vastzitten

Groot was de schrik toen een onbekende man op 6 maart met een pick-up truck het stadhuis van Nijkerk ramde. Hij richtte daarmee een enorme ravage aan. De man zei dat zijn actie niet gericht was tegen de gemeente of medewerkers. Toch blijft hij voorlopig vastzitten.

Foto: Omroep Gelderland

Gigantisch masker vaart van Millingen naar Nijmegen

Nog een paar weken en dan is het zover: dan verhuist een gigantisch Romeins masker over de Waal van Millingen naar Nijmegen. De gemeente Nijmegen gaf opdracht het masker te maken: het is een kopie van het oorspronkelijke Romeinse masker dat honderd jaar geleden uit het water werd gevist. Het nieuwe masker gaat dienst doen als uitzichtpunt over de stad Nijmegen.

Foto: Omroep Gelderland

Deze stier moet op de Veluwe zorgen voor nageslacht

Hij moet ongeveer 1 meter 90 lang en ruim 800 kilo zwaar worden. Wie? Een wisent stier, de nieuwste bewoner van de Veluwe. Afgelopen week is het dier losgelaten en natuurorganisaties hopen dat hij in de huidige groep wordt toegelaten. En dan is er kans op jonge wisenten.

Foto: Omroep Gelderland

Vlammenzee op snelweg bij Wilp; brandblussers hielpen niet

Luchtig nieuws is het niet, maar gelukkig vielen er geen gewonden bij een vlammenzee op de A1 bij Wilp. Woensdagavond brandde daar een werkvoertuig uit dat gele lijnen trekt op het wegdek. Hoe de brand ontstond is niet bekend.

Foto: Rens Human / NewsUnited

Visboer en kaasboer mogen tóch mee naar nieuw winkelcentrum

Ze kregen aanvankelijk niet de gelegenheid mee te verhuizen, maar de zon is alsnog gaan schijnen voor vishandelaren Neerbos en Heinen en kaasboer Theo Broekhuis gaan alsnog naar het nieuwe winkelcentrum Westlede in Tiel.

Beeld ter illustratie / Foto: Pixabay