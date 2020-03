Verpleeghuizen sluiten de deuren voor alle bezoekers

De maatregel hing al enige tijd in de lucht. Anderhalve week geleden besloot de regering alle scholen in het land per direct te sluiten, een maatregel die in ieder geval tot en met 6 april van kracht blijft. Nu komen daar de gesloten deuren van de verpleeghuizen bij.

Met de maatregel moeten kwetsbare ouderen extra beschermd worden en moet de druk op de ziekenhuizen beperkt worden.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge - die de taken van minister Bruno Bruins voor Medische Zorg overneemt - zeiden donderdag dat zij beseffen dat het sluiten van verpleeghuizen een zware maatregel is. 'Hier wonen mensen voor wie de allerlaatste fase in het leven is aangebroken. Dat maakt deze regel ook zo aangrijpend. Maar we doen het op advies van de deskundigen. We maken een uitzondering voor de mensen die zich in de stervensfase bevinden.'

Bekijk hier de aankondiging in de persconferentie:

