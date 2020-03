Bewoners in Nijmegen genieten volop van contactloze Buitenconcert

Vanaf het balkon van hun appartement Boszicht in Nijmegen konden de bewoners volop genieten van zangeres Pearl die een optreden gaf. Moniek van Daal oprichter van Club Goud hoopt via deze weg zoveel mogelijk anderen te inspireren in de hoop dat dit idee landelijk wordt opgepakt: 'Het mes snijdt aan twee kanten veel zangers en zangeressen hebben op dit moment geen werk en willen zich graag voor het goede doel inzetten'.

Club Goud

Club Goud zet zich in voor ouderen. Zo bieden zij onder andere maatjesprogramma's aan, waarbij mensen worden gematchet op basis van hun muziek- of kunstsmaak en zetten zij zich in om een nieuwe generatie vrijwilligers te betrekken. Ook spelen zij in op actuele gebeurtenissen zoals nu en verzamelen ze lieve wensen voor ouderen en organiseren ze deze buitenconcerten.

Dat laatste is een groot succes: 'De bewoners deinde lekker mee op liedjes van Oh Sjonny en Heb je even voor mij?

Bewoners van zorgcentrum Boszicht in Nijmegen dansen lekker mee op de muziek.

Door de vele positieve reacties die ze hebben gekregen heeft Club Goud besloten om nog meer optredens te verzorgen in het land: 'We hebben mega veel zin om ouderen zo even op te fleuren in deze sippe tijd' Op de site van Club Goud staat hoe je in 5 stappen je eigen contactloze Buitenconcert kunt organiseren.

Het platform Gelderland helpt zet TV, radio en internet in om Gelderlanders elkaar vrijwillig te laten helpen. In tijden van het coronavirus zetten veel Gelderlanders zich in voor provinciegenoten om elkaar te helpen. Elke werkdag om 17.20 uur worden er hulpvragen beantwoord in de Gelderland helpt Q&A. Of kijk op onze Facebookgroep Coronahulp Gelderland helpt voor initiatieven.