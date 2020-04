James George Todd krijgt zijn graf in een Achterhoekse boomgaard

James werkt eerst als boerenknecht, doet aan machineonderhoud, werkt bij de aanleg van wegen en wordt brandweerman. Hij is al bijna 35 jaar als hij zich op 14 oktober 1943 inschrijft bij het Canadese leger.

In zijn aanmeldrapport wordt hij beschreven als een ‘ongetrouwde man met een gemiddelde bouw’. 1,68 meter lang en 63 kilo zwaar. Hij is geen sportman en zijn intelligentiescore is lager dan gemiddeld, maar in de ogen van zijn beoordelaar bevredigend. Todd is geen spraakzaam type en zit vooral met zijn neus in boeken over bouwkunde.

Bevrijding van de Achterhoek

Todd komt bij de Black Watch, het Royal Highland Regiment of Canada en is in april betrokken bij de bevrijding van de Achterhoek. Op 5 april wordt hij in het Gelderse Laren getroffen door Duits vuur en is op slag dood. Hij wordt op 6 april 1945 begraven in een tijdelijk graf in een boomgaard in Laren. Later krijgt hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese begraafplaats in Holten.

Zie hier het verhaal van James Georges Todd:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.