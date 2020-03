Hoe werkt Omroep Gelderland? Dilemma's rond corona

Onze (omroep)wereld is de afgelopen dagen razendsnel veranderd. De redactievloer is op een handje vol medewerkers na leeg. De meeste medewerkers werken thuis of vanaf huis. We merken dat er een grote informatiebehoefte is: vele duizenden mensen stemmen af op onze kanalen. Kijken naar het speciale programma op tv, klikken artikelen aan op onze web/app of bellen naar de radio. We willen er zijn voor ons publiek.

door hoofdredacteur Sandrina Hadderingh

We krijgen veel vragen van kijkers/luisteraars voor onze (gezondheid)experts. Die proberen we zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar we krijgen ook vragen en opmerkingen over hoe wij voorkomen dat we het coronavirus verspreiden.

Voor de media, dus ook voor Omroep Gelderland geldt een bijzondere omstandigheid. Specifiek voor corona zijn er door de overheid cruciale beroepsgroepen gedefinieerd om de samenleving draaiende te houden. Daaronder vallen onder meer de zorg, de politie, de voedselverspreiders en dus de media.

Het is van groot belang dat wij u goed op de hoogte houden over de pandemie en alle maatregelen die er door de overheid worden genomen. De regionale omroep is een calamiteitenzender en moet dus juist nu uitzenden, we zullen onze uitzending dus ook nooit stopzetten.

Maatregelen

Maar we nemen wel maatregelen. De meeste medewerkers werken dus thuis, of vanuit huis. Zolderkamers, keukentafels, kinderkamers zijn omgetoverd tot kleine redactieruimtes. Alleen medewerkers die direct verantwoordelijk zijn voor de uitzending mogen naar de studio komen. We proberen zo te voorkomen dat we zelf ziek worden of het virus verspreiden.

De redactie is nagenoeg leeg. Foto: Omroep Gelderland

Foto: Ook directeur Guus van Kleef werkt thuis - Omroep Gelderland

We weren zoveel mogelijk externe gasten. Alleen voor de tv-uitzending mogen zij het pand in. Zij blijven beneden in een speciale ruimte en komen niet op de redactievloer.

Onze verslaggevers moeten, om hun werk te kunnen doen, de straat op. Het is hun werk om interviews op te nemen. Dat kan ook, mits ze gezond zijn en de hygiëneregels in acht nemen. Handen wassen, desinfecteren, afstand houden enzovoort.

We plaatsen bijvoorbeeld microfoons op statieven, of hengelen met extra lange beugels, zodat er afstand is. Dit om zoveel mogelijk risico's te voorkomen. We vragen natuurlijk nadrukkelijk aan onze gasten of ze gezond zijn. We volgen steeds de regels van het RIVM. Over onze microfoons krijgen we vragen. Vooral over de plopkappen. Tot nu toe zeggen virologen dat de plopkappen (de windkappen op de microfoon in het paars met logo) geen extra risico's vormen.

Presentator Erik van der Pol in de visagie: Foto: Omroep Gelderland

Minder programma's

Wat als ook onze mensen ziek worden en we niet meer kunnen werken zoals nu? We hebben inmiddels voorzichtig plannen gemaakt om onze uitzendingen veilig te stellen. Wellicht komt het moment dat we minder onderwerpen kunnen maken, of programma's moeten schrappen. Dat is nu nog niet aan de orde, maar het virus kan ook onze mensen treffen. We zullen daar rekening mee moeten houden.