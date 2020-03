Vitesse laat ook alle buitenlandse spelers in Nederland

door Richard van der Made

Directeur Pascal van Wijk laat in een schriftelijke reactie weten dat Vitesse zich de komende weken wil inspannen voor mensen die het momenteel zwaar hebben of kwetsbaar zijn. De club kan op dit moment nog niet concreet zeggen wat de plannen zijn. De maatschappelijke tak van Vitesse wordt daarbij ingezet. 'Met Vitesse Betrokken zijn we aan het onderzoeken op welke manier we een steentje kunnen bijdragen om elkaar te ondersteunen en te ontlasten.'

Metersbreed doek

Ook vanuit Vitesse willen we onze mogelijkheden inzetten om de maatschappij te helpen. Hierover volgt snel meer informatie', zegt Van Wijk. Ook de supporters hebben de afgelopen dagen niet stilgezeten. 'Onze fans hebben zich wederom van hun beste kant laten zien. Met een metersbreed spandoek (zie foto onder) hebben zij bij ziekenhuis Rijnstate het zorgpersoneel en iedereen die zich hard maakt voor de bestrijding van het virus een steun in de rug gegeven.'

foto's Vitesse

Vitesse traint voorlopig, net als alle andere voetbalclubs niet. De competitie ligt stil. De selectie traint individueel vanuit huis en krijgt dagelijks oefenstof doorgemaild. Op Papendal wordt af en toe alleen nog door een geblesseerde speler gewerkt aan herstel. Buitenlandse spelers, Vitesse heeft er velen in de selectie, mogen het land niet uit.

Buitenland

Bij veel andere clubs verblijven buitenlandse spelers op dit moment juist in eigen land waar ze zich fit moeten houden. 'Ook voor ons is het een nieuwe en complexe situatie', vervolgt Van Wijk. 'We hebben dagelijks contact met collega’s en betrokken instanties. Daarnaast hebben we afwegingen moeten maken. Zo hebben we besloten dat onze spelers in Nederland moeten blijven en dus niet naar het buitenland mogen reizen om geen onnodige risico’s te lopen. De volksgezondheid staat centraal.'

'Maar bovenal zijn we dan ook in gedachten bij diegenen die getroffen zijn door het virus en betrokken zijn bij de bestrijding daarvan. En waar we kunnen, dragen we met Vitesse Betrokken bij om elkaar een hart onder de riem te steken', aldus de algemeen directeur.