Kijk non-stop naar de Ridders van Gelre-marathon

Om de lange coronamiddagen door te komen, herhaalt Omroep Gelderland de hele week de mooiste programma's uit het archief. Maandagmiddag zenden we de serie Ridders van Gelre en het Geheim van de Hertogin nogmaals uit. De tien afleveringen van een half uur per stuk komen achter elkaar op televisie. Vijf uur bingewatchen dus.

In de serie Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin uit 2018 belichten Bas Steman en René Arendsen de grootste bloeitijd uit de Gelderse geschiedenis (1339 – 1543). Gelderland was in die periode een zelfstandig hertogdom en één van de meest welvarende landen van Europa.

Veel nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij en in de kunst begonnen aan de oevers van de IJssel, de Rijn en de Waal. In tegenstelling tot wat we vaak over de middeleeuwen denken, ontdekken we dat de hertoginnen van Gelre machtige en zelfbewuste vrouwen waren die nauwelijks in de schaduw van hun man stonden.

Spannend, leerzaam en vrolijk

Het programma Ridders van Gelre uit 2018 is een spannende, vrolijke en leerzame vervolgserie waarin we op zoek gaan naar Het Geheim van de Hertogin. Ridders Bas en René bezoeken de mooiste kastelen van Gelderland. Ze reizen ook door de geschiedenis naar Harderwijk, Borculo, Tiel, Ede, Zutphen, Arnhem en Nijmegen, maar gaan ook naar Duitsland, België, Frankrijk en Schotland.

Na het zien van de tien afleveringen Ridders van Gelre en Het Geheim van de Hertogin kijk je nooit meer hetzelfde naar Gelderland... en Nederland. De beste manier om een saaie coronamiddag op te vrolijken. Lekker op de bank met het hele gezin.

De uitzendtijden van de verschillende afleveringen

12.00 uur De eerste hertogin van Gelre – Een Engelse prinses

12.29 uur De tweede hertogin – Gouden Eeuwen van Gelderland

12:58 uur De derde hertogin – De zustertwist

13:27 uur De vierde hertogin – De Moderne Devotie

13:56 uur De vijfde hertogin – Maria van Gelre

14.26 uur De zesde hertogin – Een middeleeuwse maaltijd

14:53 uur De zevende hertogin – Koningin van Schotland

15.23 uur De achtste hertogin – Een gelukkig huwelijk

15:52 uur De negende hertogin en De Man in de Kooi

16:21 uur De tiende hertogin – Het Geheim