Sensire: geen bezoekers in verpleeghuizen, bewoners met corona op aparte afdeling

'Deze maatregel is enorm ingrijpend voor onze bewoners, hun naasten en voor onze collega’s, zegt directeur Wonen met Zorg Marleen van der Sijs. 'Dit is een keuze die je door de ziel snijdt en strijd met alles waar we als zorgverleners voor staan. Maar gezien de kwetsbaarheid van onze doelgroep en vanuit verantwoordelijkheid voor onze medewerkers zien we geen andere mogelijkheid.'

Daarnaast sluit Sensire niet uit dat de overheid ook soortgelijke maatregelen voorbereidt. 'We willen onze bewoners, naasten en medewerkers kunnen voorbereiden en beschermen voor het weekeinde begint.'



Volgens Van der Sijs zorgen vragen de maatregelen veel creativiteit van bewoners en hun naasten om elkaar te blijven ontmoeten: 'We roepen naasten van onze bewoners dan ook op om te zoeken naar mogelijkheden die bij hun situatie passen: van een telefoontje tot een beeldbelgesprek of een ouderwetse brief of pakketje.' De verwachting is dat de maatregel ten minste tot 6 april van toepassing is.

Bewoners met corona op aparte afdeling

Sensire is ook bezig om speciale afdelingen in te richten voor bewoners die corona krijgen. Daar biedt een specialistisch team zorg aan besmette bewoners zolang ze ziek zijn en besmettelijk voor medebewoners. Daarna mag de bewoner weer terug naar de eigen woning.

Om voorbereid te zijn op de uitval van medewerkers wordt de zorg nu al afgeschaald naar alleen het noodzakelijke. Dat kan ook betekenen dat zorg wordt uitgesteld. 'Gelukkig wordt veel hulp geboden van oud-collega’s en andere medewerkers', zegt Van der Sijs

Foto: REGIO8