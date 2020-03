Drogist Winterswijk zet beveiliger in: 'Klanten grijpen artikelen uit elkaars winkelmandje'

Het agressieve gedrag van sommige klanten, die meer doosjes paracetamol willen kopen dan het ene doosje dat is toegestaan, noopte Helmink tot het inhuren van een beveiliger. 'De mensen roven bijna de schappen leeg', zegt ze.

'Heel agressief'

De beveiliger ziet toe dat de orde in de winkel gehandhaafd blijft én moet grote groepen en gezinnen met kinderen weren. Helmink: 'Ook daarom staat hij er. Deze week kwamen hele gezinnen naar de winkel en werden ze op de stoep voor de winkel boos dat ze niet naar binnen mochten. Heel agressief. Je kunt het niemand verplichten, maar ga alleen winkelen. Dat is het beste. Ze vinden het echter raar dat ze niet massaal naar binnen mogen. Denk ook eens aan het personeel, ik heb al vijf zieken.'

Ze stelt ook dat de winkel door klanten wordt gezien als een uitje voor de kinderen: 'Ik weet dat ze vrij zijn van school, maar dat wil niet zeggen dat je ze overal mee naartoe moet sjouwen. Laat ze lekker thuis, in plaats van op het dooie akkertje met ze door de winkel te lopen. Heel bijzonder.'

Linten en plastic strepen

De maatregel om per klant maximaal één doosje paracetamol en twee verpakkingen toiletpapier te kunnen kopen leidt tot onbegrip. 'Mensen reageren agressief', zegt Helmink, die voor de kassa linten heeft gehangen en plastic strepen op de vloer heeft geplakt, zodat de klanten een afstand van anderhalve meter in acht nemen. 'Maar vooral de ouderen houden zich nergens aan. Er kwam zelfs nog een oude vrouw met rollator en zuurstof bij zich in de winkel.'

'Zaterdag de Duitsers weer'

Als Helmink deze donderdag een jonge vrouw vraagt afstand te houden reageert de klant geagiteerd en rekent ze boos af. 'Zo gaat het de hele dag door', zegt Helmink, die zeker tot en met zaterdag de beveiliger inhuurt. 'Zeker op zaterdag, want dan komen de Duitsers weer. Verder bekijken we het per dag.'

De winkel sluiten is vooralsnog geen optie. 'Naast levensmiddelen verkopen we ook medicijnen, dus zijn we een zogenaamde vitale winkel, net als andere drogisterijen. Sluiten is nu niet aan de orde', aldus Helmink.