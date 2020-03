Zutphens raadslid splitst zich af van BurgerBelang en gaat alleen verder

De Zutphense maakte sinds de verkiezingen in 2018 deel uit van de fractie. Haar vertrek is naar eigen zeggen niet plotseling. 'Dit is en was geen impulsieve en gemakkelijke beslissing. Een beslissing waar ik vele maanden over heb nagedacht en die ik weloverwogen heb genomen.'

'Manier van communiceren lopen te ver uiteen'

Volgens het raadslid ligt de breuk aan een verschil in opvattingen. 'Ik respecteer en begrijp de manier van werken van BurgerBelang Zutphen Warnsveld, echter de opvattingen en de manier van communiceren lopen te ver uiteen.'

Haar voormalige partijgenoten betreuren haar besluit. 'Als fractie van Burgerbelang Zutphen Warnsveld betreuren wij het dat Petra uit de fractie stapt en haar zetel niet wil doorgeven aan de volgende op de kieslijst. Wij hebben geprobeerd om in overleg met Petra te komen tot een betere oplossing, maar helaas is dat niet gelukt', schrijft de partij in een reactie.

Eenmansfractie

'De problemen waar wij als gemeente en als samenleving voor staan zijn nu natuurlijk veel groter dan die van onze fractie. Vooral in deze tijd van crisis en onzekerheid mag de burger meer verwachten van de politiek en van politieke partijen. Dat betekent dat wij vanaf nu met drie raadsleden nog harder zullen werken aan het behouden en zo nodig terugwinnen van het vertrouwen van onze kiezers.'

Ackermans gaat verder onder de naam 'Kies Lokaal Zutphen Warnsveld', als eenmansfractie. 'Ik heb bewust gekozen mijn raadszetel niet op te geven. Kiezers hebben op mij gestemd en aan hun ben ik verplicht door te gaan om mijn werk af te maken. Ik blijf dezelfde standpunten houden als toen de inwoners op mij konden stemmen. Hierin verandert er niets!'.