Groot windpark tussen Dodewaard en Zetten stap dichterbij

'De gemeenten Overbetuwe en Neder-Betuwe willen energieneutraal worden. De ambitie is om in 2030 voor 49 procent en in 2050 voor 100 procent energieneutraal te zijn. Plannen voor bijvoorbeeld de opwek van duurzame energie zijn door beide gemeenten enkele jaren geleden al vastgelegd', laat een gemeentewoordvoerder weten.

In gesprek met omwonenden

Een van die plannen is het windpark tussen Dodewaard en Zetten. Maatschap Betuwemolen en YARD Energy leverden begin 2019 al plannen aan voor het windpark. De gemeenten willen nu met omwonenden en belanghebbenden in gesprek over de windmolens. De plek langs de A15 werd eerder al aangewezen als een geschikte locatie.

Er zal moeten blijken voor hoeveel windmolens er draagvlak is. Ook de hoogte van de molens moet nog worden bepaald. Daarover zullen bijeenkomsten voor bewoners plaats gaan vinden. Belangrijke eis: belanghebbenden zoals omwonenden van het windpark, lokale bedrijven en burgers van beide gemeenten moeten kunnen profiteren van de komst van het park.

Speciaal omgevingsfonds

Langs de A15 bij Oosterhout, eveneens de gemeente Overbetuwe, ligt al een windpark. Met een speciaal omgevingsfonds profiteren omwonenden daar mee van de windmolens. Het zorgde er uiteindelijk voor meer draagvlak. Iets soortgelijks moet ook voor het nieuwe windpark gaan gelden.

'We zullen voorstellen doen op basis van de wensen die betrokkenen komende maanden uitspreken. In de gesprekken zullen we bouwstenen vergaren zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt. Het is belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan het maken van dit plan. Daar gaan we voor', stellen verantwoordelijk wethouders Dimitri Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) en Stefan van Someren (Neder-Betuwe).

Voor de zomer een plan

In de bijeenkomsten, die door de coronacrisis zijn verplaatst, kunnen ook zorgen worden geuit. Die zorgen leven vaker bij plannen voor windmolens. Voor de zomer moet er een zogenoemd participatieplan liggen. Daarin staat hoe de wensen van de omgeving worden meegenomen en hoe die omgeving kan meeprofiteren. De komst van de windmolens kan nog jaren duren.