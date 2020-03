Topsporters en corona: Lisa Kruger ontvlucht virus en heeft nu tijd om Japans te leren

Lisa lacht als we vragen waar ze nu is. Normaal traint de Harderwijkse in het Amersfoortse zwembad, maar dat is nu gesloten. 'Ik ben naar Noord-Groningen gegaan. Dat is voor mij de beste optie. Hier wonen mijn opa en oma, die hebben twee huizen. En in één van die huizen kon ik mijn eigen gym maken. Daarnaast wonen hier op een vierkante kilometer zes buren. Ik kom hier niemand tegen, dus dat coronavirus vermijd ik hier zoveel mogelijk.'

Bekijk hier hoe de zelfgebouwde sportschool van Lisa eruit ziet (tekst gaat verder onder de video)

Thuis trainen

Eenmaal in Groningen is Lisa snel begonnen met het inrichten van haar sportruimte. 'Ik kan hier nu roeien, fietsen, krachttraining doen en ook nog hardlopen. Het is absoluut geen probleem voor mij om fit te blijven, ik doe nu gewoon meer krachttrainingen dan normaal. Maar ik moet wel zeggen dat ik de techniektrainingen mis en fietsen is toch anders dan zwemmen. Zwemmen kan alleen nergens en dat is vrij essentieel voor mij. Normaal gesproken zwem ik zo'n 20 uur in de week, nu ga ik naar nul uur.'

Bekijk hier de trainingssessies van Lisa (tekst gaat verder onder de video):

'Oneerlijke situatie'

En dat kan wel eens een probleem gaan worden richting de Paralympische Spelen. 'Het hele watergevoel is weg nu. Als we over een tijdje terug in het water mogen, dan zal dat zwaar gaan. Het vervelendste is dat de hele wereld er last van heeft, maar dat er landen zijn die nog niet zulke serieuze maatregelen hebben genomen als wij. Er zijn heel veel landen die nu niet meer kunnen zwemmen, maar in andere landen kan dat wel. Dat is een vrij oneerlijke situatie.'

De Harderwijkse weet ook niet of ze nog wel aan het trainen kan voor de Spelen. Het is afwachten of alles doorgang kan vinden in Tokio. 'Maar dat is lastig te zeggen. Het gaat er natuurlijk nu aan liggen hoe het virus zich ontwikkelt. Als het niet erger wordt, dan blijft de kans op de Spelen groot. Eind augustus is nog een eind weg. Het is geen belachelijk groot probleem als het wegvalt, want dan heeft iedereen hetzelfde probleem. Maar ik weet dat sommige sporters na de Spelen wilden stoppen en dan een studie wilden beginnen. Als de Spelen verplaatst worden, is dat een stuk lastiger.'

Tekst gaat verder onder de foto.



Foto: Omroep Gelderland

Japans leren

Kruger wil zich dus zo min mogelijk druk maken om de Spelen. Dat doet ze wel om andere dingen. Het coronavirus oplopen wil ze zoveel mogelijk voorkomen. 'Ik word op dit moment al beperkt in mijn sport, dus als ik ook nog eens het virus krijg en alleen maar op bed lig, dan gaat het wel heel hard. Ik probeer het virus echt te vermijden. Ik kom hier dus al niemand tegen, maar ik volg ook het infectieprotocol. Ik ben continu mijn handen aan het wassen en het huis aan het schoonmaken.'

En als ze daarmee klaar is, dan komen de leuke dingen. 'Ik ben op dit moment wat series aan het kijken die ik aan het uitstellen was, daar heb ik nu wat tijd voor. Daarnaast ben ik ook begonnen met het Japans leren. Ik heb altijd al een taal met een ander schrift willen leren. Het is een interessante taal en heel moeilijk. Basisschoolkinderen in Japan kunnen hun eigen kranten niet eens lezen. Tot op heden had ik niet zoveel tijd om het serieus te leren, ik deed het maar met wat YouTube-filmpjes, nu doe ik echt mijn best.'

En dan is het afwachten tot ze terug het water in mag. 'Ik hoop dat dat zo snel mogelijk weer kan. Ik mis het water.'