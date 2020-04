Een piepjonge Ralph Piercey sneuvelt bij Laren

Ralph Piercey is de op-één-na-jongste militair op de Canadese begraafplaats in Holten. Pas 17 jaar is hij, als hij sneuvelt bij het Gelderse Laren. Ralph is de vijfde in een rij van dertien kinderen uit Verdun - Quebec, en als hij 16 wordt, is het tijd om werk te zoeken.

Maar gewoon werken, vindt Ralph te saai. Hij is onder de indruk van wat er ‘overseas‘ gebeurt en is wel in voor wat avontuur. Hij meldt zich aan bij de Royal Canadian Air Force en liegt daarbij over zijn leeftijd, omdat hij eigenlijk te jong is om in het leger te gaan.

Na een paar maanden wordt hij ontslagen wegens onverantwoordelijk gedrag, maar Ralph laat het er niet bij zitten en meldt zich gewoon opnieuw aan. Hij wordt opgenomen in de gelederen van de Black Watch. Na zijn basisopleiding komt hij nog één keer thuis en brengt dan voor alle broers en zussen een ‘nickel‘ mee, waarvoor ze ieder een eigen zak chips kunnen kopen.

Lorraine

Ralph heeft vaste verkering, met Lorraine. Hij draagt haar foto altijd bij zich, ook als hij eind 1944 naar Europa wordt verscheept. De kerst brengt Ralph door in België. Hij stuurt een kaart naar huis met de tekst 'Love Ralph XXOO Belgium Christmas 1944'. Het is het laatste bewaard gebleven bericht van Ralph.

Op 5 april 1945 komt hij om bij zware gevechten in de Achterhoek. Bij zijn persoonlijke spullen zit een foto van Lorraine, met op de achterkant geschreven:'To Ralph, Love Lorraine, Aug. 9, 1944'.

Hij wordt tijdelijk begraven in het dorp. Later krijgt hij zijn definitieve rustplaats op de Canadese Begraafplaats in Holten.

Zie hier het verhaal van Raplh Piercey:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.