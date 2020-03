Burgemeester sluit drugspand in Groesbeek: 'We treden hard op'

Burgemeester Mark Slinkman van Berg en Dal heeft een drugspand gesloten in Groesbeek. In de woning werd een hennepkwekerij met honderd planten aangetroffen. De sluiting geldt voor drie maanden.

'We treden hard op tegen de productie van en handel in drugs en alle overlastvormen die dat met zich meebrengt. Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in wijken en dorpen staan daarbij voorop', laat de burgervader weten.

Hennep en benodigdheden

In de schuur direct bij de woning werd een kweekruimte aangetroffen met in totaal honderd hennepplanten. Ook werden er koolstoffilters, knipschaartjes en droogrekken met resten van gedroogde hennep in beslag genomen. In de meterkast van de woning was een illegale stroomaansluiting aangebracht.

Berg en Dal wijst op de nare gevolgen voor omwonenden door overlast en brandgevaar. 'Ik roep onze inwoners op om drugsactiviteiten te blijven melden, zodat we samen onze gemeenschap veilig houden', besluit de burgemeester.