Norman Adrian Belveal sneuvelt op de eerste tank die Wehl binnenrijdt

De Norman Belvealstraat in Wehl herinnert aan de 20-jarige Canadees Norman Adrian Belveal, die hier op 2 april 1945 omkwam tijdens de bevrijding. Norman, geboren in Simoon Sound - British Columbia, is een slimme en sportieve jongen, zo staat te lezen op zijn aanmeldformulier voor het Canadese leger.

Hij houdt van zwemmen, vissen, boksen, jagen en lezen en komt over als een vriendelijke, betrouwbare vent en hij is volgens de keuringsarts vermoedelijk een hele goede kok. Dat komt omdat Norman half-wees is, en altijd voor zijn vader en broer heeft gekookt. Normans moeder Helmi sterft namelijk aan tuberculose als hij nog maar zes jaar oud is.

Na zijn schoolopleiding gaat Norman werken als houthakker en visser. Hij heeft een eigen bootje waar hij erg trots op is. Als hij 18 jaar is, gaat hij in het leger en vertrekt hij naar Europa.

Granaat raakt tank frontaal

Op 2 april 1945 is Norman bestuurder van de eerste tank die Wehl binnen komt rijden. Op de Keppelseweg wordt de tank frontaal geraakt door een Duitse granaat. Belveal en twee anderen zijn op slag dood.

In mei 2013 wordt in Wehl niet alleen een straat naar hem vernoemd, maar is er ook een monument geplaatst ter nagedachtenis aan Norman en zijn kameraden. Zijn graf ligt op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek. 'Our son, sunshine passes, shadows fall, but love's remembrance outlasts all', staat er op zijn grafsteen.

Kijk hier naar het verhaal van Norman Adrian Belveal:

De Eregalerij komt tot stand mede dankzij Faces to Graves, Jan Braakman en Jan Vos.Voor meer oorlogshelden bezoek de websites.