Topsporters en corona: Hidde Jurjus is voorzichtig maar niet bang

De Graafschap was hard op weg naar promotie. Maar de flow is tot stilstand gebracht. In aflevering 4 van de serie Topsporters en corona aandacht voor keeper Hidde Jurjus. 'Ik probeer ook maar wat extra te genieten nu.'

door Richard van der Made

Jurjus staat misschien wel symbool voor het succes van De Graafschap in de eerste divisie. De selectie verloor dit seizoen pas één keer en strijdt met Cambuur Leeuwarden vol om het kampioenschap.

Zelf verdedigt Jurjus het doel met verve en pakt hij regelmatig punten voor de club uit Doetinchem. Plotseling kwam echter ook aan zijn sterke seizoen een bruut einde.

Extra tijd

'Je wil zo graag met z'n allen naar die promotie of het kampioenschap', opent de geboren Achterhoeker die tegenwoordig woonachtig is in het centrum van Arnhem. 'We wonnen van Go Ahead uit en dachten nu gaat het gebeuren. Alles verliep positief.'

Op de achtergrond meldt het dochtertje van Jurjus zich even prominent. De jonge vader grinnikt een beetje. Een voordeel is dat hij nu extra tijd heeft voor zijn gezinnetje.

Foto: Wil Kuijpers

Natuur

De doelman maakt er thuis maar het beste van. 'Natuurlijk is deze vreemde situatie niet prettig. Alles is ontwricht, maar ik probeer er ook van te genieten dat we nu met zijn drieën veel samen zijn', vertelt hij.

'Ik schakel vrij snel om. Ook omdat het goed gaat. We wandelen regelmatig. Lekker de natuur in. En ik heb net nog een puzzel gekocht. Dat is toch ook wel even leuk. Daarnaast hebben we uiteraard een programma van de club en train ik dagelijks door buiten te lopen en krachtoefeningen te doen', gaat hij verder.

De bal

Een bal heeft Jurjus sinds het moment dat de collectieve trainingen eruit gingen, niet meer aangeraakt. 'Dat is er nog niet van gekomen', zegt hij.

'We blijven nog even voorzichtig en ik focus me nu op het fysieke. Dat is ook het advies en ik volg de mensen die er verstand van hebben. Misschien is het mogelijk binnenkort met één van de jongens af te spreken. Dat we weer even een veldje opgaan met de bal.'

Piek in Achterhoek

De zorg en zijn aandacht voor ouderen is Jurjus door zijn ouders met de paplepel ingegoten. Zo zette hij zich enkele jaren geleden wekelijks in voor een man in een rolstoel.

De populaire keeper - nog altijd onder contract bij PSV - deed boodschappen, wandelde door parken of maakte gewoon een gezellig praatje in het verzorgingstehuis in Lichtenvoorde.

Foto: Wil Kuijpers

'Mijn moeder werkt in de zorg en gaat thuis langs bij ouderen. Dat loopt nu gewoon door en is natuurlijk hartstikke belangrijk. In de Achterhoek is het nog rustig met besmettingen, maar ze verwachten deze week wel een piek', zegt Jurjus.

Pas op de plaats

De keeper zegt voorzichtig te zijn. 'Je wil het virus natuurlijk zelf ook niet oplopen, maar je blijft vooral binnen omdat je niet wil dat andere mensen het krijgen', benadrukt hij.

Bang is Jurjus niet. 'Maar het blijft spannend voor mensen met een zwakkere weerstand. Je ouders hou je ook wat extra in de gaten net als opa's en oma's. We moeten met zijn allen een pas op de plaats maken en er is even weinig echt contact. Het personeel in de zorg zegt ook: blijf zo veel mogelijk thuis. Wij doen het werk dat nu nodig is.'

Aflopende contracten

Ondertussen volgt Hidde Jurjus de lawine van coronanieuws op de voet. En hoopt hij snel op duidelijkheid en goed nieuws. 'Ik zie het journaal en houd het internet in de gaten. Het is heel apart en onzeker hoe alles eruit gaat zien de komende tijd. Kunnen wij als sporters het seizoen nog afmaken?', vraagt de doelman zich af.

'Alles valt of staat met wanneer we weer aan de gang kunnen. Maar in juni zit je alweer met aflopende contracten. Hoe moet dat dan? Het is een bizarre situatie, waar wij als voetballers ook niets mee kunnen.'

Foto: Wil Kuijpers

Omroep Gelderland zoekt de komende weken contact met zijn topsporters. Wat doet de afzondering met ze en hoe kijken ze vooruit? Daarom kun je elke avond rond 19.00 uur een verhaal lezen met een topsporter!