Wilma maakt kleding op maat voor mensen met een beperking

Dit is Wilma Verhoeks, 55 jaar, uit Kapel Avezaath. Ze maakt in haar winkel in Geldermalsen kleding, zoals scheurpakken en orthesejassen, voor mensen met een beperking.

'Ik blijf zo lang mogelijk open', vertelt Wilma in haar zaak aan de Rijnstraat, 'ook al moet ik ook anders werken vanwege het coronavirus'. Het was eerst de bedoeling om donderdagochtend mondkapjes te gaan naaien, maar dat idee is inmiddels van de baan. 'Iedereen mag bij mij materiaal, patroon en elastiek komen kopen, maar ik ga zo'n grote actie niet coördineren. Ik heb het eigenlijk veel te druk met scheurpakken maken. Het coronavirus maakt het voor mensen met een beperking extra zwaar'.

Uitdaging

Wilma gaf vroeger les in het ontwerpen en produceren van kleding, maar nadat ze twee kinderen kreeg vroeg ze zich af of ze dat nog wel wilde doen. 'Mijn werk moet een uitdaging zijn. Toen ik van een vriendin, die in de zorg werkte, hoorde hoe zwaar het was om mensen die bedlegerig zijn in en uit hun kleding te helpen, ben ik kleding gaan maken die dat werk een stuk makkelijker maken'. Het gaat dan om kleding zoals scheurpakken, speciaal bestemd voor mensen die bijvoorbeeld zichzelf wat aan doen. De scheurpakken kunnen niet kapot of makkelijk uit en zijn op maat gemaakt.

'Je kan iets betekenen'

'Je kan iets betekenen voor mensen die het al zwaar hebben, mensen die ondergesneeuwd zijn in de maatschappij', vertelt Wilma. 'Je kan ze zoveel bieden. Bijvoorbeeld de aangepaste kleding die ik maakte voor een vrouw die een dwarslaesie had opgelopen door een val uit een fruitboom. Ze voelde zich geen vrouw meer, want er was niets moois te koop voor iemand die in een rolstoel zit. Je moet namelijk kleding ontwerpen voor iemand die zit, niet staat. Ze was blij met mijn werk. Ze zei: je hebt mijn leven veranderd. Daar doe je het voor.'