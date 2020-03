Bizar: 150 mondkapjes gestolen uit gezondheidscentrum Putten

'De politie is net geweest en ik hoop dat de recherche ook nog langskomt, maar ik weet niet of dat lukt in deze tijd. De inbrekers zijn bij ons in één kamer naar binnen gedrongen, maar in het hele gezondheidscentrum zijn drie deuren geforceerd. Vooral bij zorginstelling Icare', vertelt Van Rooijen.

En bij Icare balen ze behoorlijk. 'Er zijn naast 150 mondkapjes ook 35 flessen desinfecterende alcohol gestolen', meldt medewerker Audrey van den Berg. 'Verder zijn er gelukkig geen gegevens gestolen, ze waren duidelijk op zoek naar mondkapjes.'

Foto: Jan van Rooijen

Dozen mondkapjes

Van Rooijen: 'Het is te bizar voor voorden, maar misschien roepen we het ook wel over onszelf af. Gisteren zag ik nog iemand op televisie vertellen dat hij mondkapjes krijgt aangeboden voor 50 euro. Dieven weten dus dat ze met dozen vol mondkapjes, waar er misschien wel honderden inzitten, voor veel geld kunnen verkopen. Dan maak je toch klappen.'

Ook bij de psychologenpraktijk zijn geen persoonsgegevens gestolen.

'Kom kapjes brengen'

Icare roept inwoners van Putten en omgeving op om mondkapjes en desinfecterende gel in te leveren bij de zorginstelling. 'Dat kan vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur op de Engweg 8 in Putten. Wij hebben ze ook nodig. De wijkverpleging heeft ook direct contact met mogelijke zieken.'



Mocht Icare te veel mondkapjes krijgen, dan zorgt de instelling ervoor dat de GGD de hulpmiddelen verder verspreidt onder andere zorgverleners.