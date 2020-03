Hamster geen bier, want zonder overleef je het ook wel

Heb jij nog genoeg WC-papier in huis? Dat moet haast wel, want de schappen in de supermarkten zijn zo goed als leeg. Maar de supermarktbranche blijft roepen dat het niet nodig is om te hamsteren. Hoe kan het dan toch dat die schappen leeg zijn? Zelfs het schap met bier?

'Dat is omdat mensen toch meer kopen dan nodig is', zegt Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). 'Er is echt genoeg hoor, maar doordat mensen blijven hamsteren verstoren ze het logistieke proces.'

Jansen weet dan ook dat de winkels echt wel bevoorraad worden. 'Er is voldoende, maar mensen kopen de schappen daarna snel weer leeg. Ik hoop dan ook dat iedereen zorgt voor elkaar en gewoon koopt wat hij of zij nodig heeft. Je hebt echt geen tien dozen nodig, echt niet. Ik benadruk nogmaals: koop niet meer dan nodig!'

Bier hamsteren

Maar niet alleen het wc-papier, de pasta en het bloem raken op door hamstergedrag. Ook de bierschappen beginnen legen gaten te vertonen. 'Dat is ook wel logisch, want bier koopt men normaal in de horeca, in een café. Dat kan nu niet meer, dus kopen mensen het in de supermarkt. Maar bier is echt niet essentieel om deze crisis te overleven hoor', stelt Jansen. Hij stelt iedereen ook gerust. 'Er is echt voldoende voorradig, maar het duurt gewoon weer even om alles in de supermarkt te krijgen.'

Bij bierbrouwer Grolsch stellen ze alle bierliefhebbers ook gerust. 'Wat ons betreft is er echt geen probleem. Er is voldoende bier, maar de lege schappen hebben met de distributie te maken.'