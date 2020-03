Jongeren blijven bijeenkomen op sportveldje Goffertpark Nijmegen

'Het is leuk om te zien dat heel veel mensen hier bijeen komen', zegt Jannik Woerdman, die zelf een sportschool heeft. 'Maar er zit ook een keerzijde aan, natuurlijk met wat er gaande is.'

Allemaal aan dezelfde stangen

Het is een gezellige boel op het sportveldje in het Goffertpark, met muziek die uit bluetooth speakers knalt en kletsende jongeren. Maar er wordt ook serieus getraind, gehijgd en gezweet.

De vraag is of het niet riskant is als al die sporters zich aan dezelfde ijzeren stangen optrekken. 'Misschien wel', zegt een anonieme sporter. 'Maar aan de andere kant zegt Rutte dat we allemaal geleidelijk besmet raken. Als dat maar niet tegelijkertijd is, dan is het goed.' Alle jongeren stellen een bezoek aan opa en oma voorlopig toch maar even uit.

Geen zorgen

Over zichzelf maakt in het sportpark niemand zich druk. Taynison Girigorie: 'Gewoon goed fruit eten dan komt alles goed. En als je ziek wordt, bel je de huisarts of het ziekenhuis.' Tim Dekkers legt uit waarom alle sporters hier naartoe komen: 'Drie weken zonder sportschool is voor velen toch wel lastig.'

'Sommigen geven nog wel een hand'

Taynison Girigorie zorgt ervoor dat hij bij thuiskomst goed zijn handen wast en dat hij tijdens het sporten niet zijn gezicht aanraakt met zijn handen. Jannik Woerdman gaat zelfs nog een stapje verder: 'Ik maak regelmatig die stangen schoon. Ik geef mensen geen hand, maar andere mensen heb ik het wel zien doen. Dat is natuurlijk hun eigen keuze.' Maar Tim Dekker ziet: 'Het is wel een beetje eng wat er allemaal gebeurt in de wereld, ja.'