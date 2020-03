Visboer en kaasboer mogen toch mee naar nieuw winkelcentrum

Kaasboer Theo Broekhuis en de vishandelaren Neerbos en Heinen kunnen mee verhuizen naar het nieuwe winkelcentrum Westlede in Tiel. Dit centrum aan de Nieuwe Tielseweg gaat het oude Kwadrant dat even verderop ligt vervangen. Bij de ontwikkelaar en winkelaars kregen de kraamhouders geen mogelijkheid om mee te verhuizen. De gemeente heeft nu een strook van haar grond ter beschikking gesteld.

Er wordt al lange tijd gewerkt aan de nieuwbouw voor het winkelcentrum waar de visboeren en kaasboer al decennia met hun kraam staan. Pas de afgelopen tijd werd duidelijk dat zij geen plaats kregen bij het nieuwe winkelcentrum.

Er is hier wel een strook opgenomen voor kramen, maar die voldoet niet aan de brandveiligheidseisen voor een kraam waarin wordt gebakken. Voor andere kramen geldt dat het winkelcentrum bepaalt wie er mag staan. Dit zou alleen aanvullend mogen zijn op het aanbod in het winkelcentrum. Daarin zijn nog winkels te huur. Als een kaasboer zich voor een die winkels meldt, kan Broekhuis het dus vergeten.

De ambulante handelaren hebben sinds jaar en dag een overeenkomst met de gemeente. Zij hebben daarom ook op de gemeente een beroep gedaan om met een oplossing te komen. Die is deze week gekomen. Aangrenzend aan de particuliere strook ligt een stukje gemeentegrond waar de handelaren op kunnen staan. Deze strook is volgens de gemeente geschikt en het gaat niet ten koste van parkeerplaatsen of openbaar groen.

Winkeliers woedend

De winkeliers van Kwadrant zijn woedend over het besluit. 'Wij investeren hier met 20 winkeliers acht miljoen euro in een nieuw gebouw', zegt een woordvoerder. 'We gaan jaarlijks 1,8 miljoen aan huur betalen. En nu kan elke pipo daar met zijn kraam op die strook gaan staan voor 2.000 euro. Hoe kan de gemeente zo'n beslissing nemen?!'

Volgens de woordvoerder was er al wrevel met de gemeente over het beperkte aantal beschikbare parkeerplaatsen. Deze beslissing zet het hele centrum op losse schroeven, meent hij. 'Denk je dat een bakker, een slager of een bloemist zijn handtekening gaat zetten onder de huurovereenkomst als een concurrent hier zo op de stoep kan gaan staan?'