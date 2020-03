Het ontroerende verhaal van jonge dokter Irma wordt massaal gedeeld

In alle ziekenhuizen is veel zorg nodig. Foto: Omroep Gelderland

Inmiddels hebben al 35.000 mensen haar bericht 'geliket'. Ook is het verhaal al zo'n 60.000 keer gedeeld.

Irma begint haar betoog nog met een persoonlijke noot. 'Op het moment dat ik mijn autootje veilig in mijn parkeervak zet thuis en de sleutel omdraai na een lange heftige dienst springen de tranen in mijn ogen. Tranen van ontlading, verdriet en onmacht in deze tijd. De eerste Corona verdachte patiënt die ik heb opgevangen op de spoed is nu, een paar dagen later, overleden. Dat hakt erin. Nu is het menens.'

'Blijf binnen en verspreid niks'

Daarna richt de jonge arts zich tot ons allen. 'Het gaat er niet om dat jij of die ene gezonde sterke boom van een kerel vriend van je dat virusje wel aankan. Het gaat erom dat we de snelheid van verspreiding zo laag mogelijk houden zodat we iedereen die het nodig heeft wel de juiste zorg kunnen bieden. Zodat wij als zorg professionals de Corona, maar ook de “gewone” patiënten zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. Dat er bedden op afdelingen en IC’s beschikbaar blijven. Dus alsjeblieft, volg de richtlijnen van het RIVM op; Mijd sociaal contact. Ik snap dat je je verveelt, het ongelofelijk heftige maatregelen zijn, je liever samen bent. Maar please deze maatregelen zijn er niet voor niets.'