Twee corona huisartsenposten voor Achterhoek: 'Risico's indammen, anders stort de boel in'

De corona-huisartsenpost voor de oostelijke Achterhoek, in het voormalige en leegstaande dialysecentrum van het SKB in Winterswijk, is sinds vandaag operationeel. De coronapoli voor de westelijke Achterhoek bij het Slingeland Ziekenhuis is woensdag al geopend.

Dat betekent dat alle, eerder ingerichte ruimtes voor coronapatiënten in bijvoorbeeld de diverse huisartsenpraktijken in de Achterhoek, worden opgeheven. 'Alle mensen met een mogelijke besmetting in de Oost-Achterhoek moeten nu naar de post in Winterswijk', zegt de Lichtenvoordse huisarts Jaap Brenninkmeijer, die voorzitter is van de Huisartsenzorg Oost-Achterhoek.

'Doorverwezen door huisarts'

Brenninkmeijer hield woensdagmiddag voor het laatst een corona-spreekuur in zijn praktijk Richtershagen in Lichtenvoorde. 'Het leegstaande dialysecentrum van het ziekenhuis in Winterswijk is ingericht als post voor coronapatiënten en is overdag en 's avonds bezet. Mensen kunnen er alléén terecht als ze zijn doorverwezen door de huisarts.'

Hij is blij met de twee centrale coronaposten in de Achterhoek. 'We willen de risico's indammen voor de mensen en de medewerkers in de zorg', zegt Brenninkmeijer. 'Als de medewerkers ziek worden trekt de zorg het niet meer en stort de boel in. Ik denk dat zo'n post het meest robuust is voor de bestrijding en dat we er daarmee echt klaar voor zijn. In Arnhem is er één, in Doetinchem is de post woensdag open gegaan en vandaag die in Winterswijk.'

Mondkapjes

De huisarts deed tevens op Facebook een oproep om mondkapjes te bezorgen bij de huisartsenzorg van het SKB in Winterswijk. Ook bij zijn eigen praktijk in Lichtenvoorde stroomden de mondkapjes binnen. Alleen op woensdagmorgen al 250.

'Hartverwarmend', reageert Brenninkmeijer. 'Het zijn de speciale, zogenaamde FFP2-kapjes, die ook in een spuiterij worden gebruikt. Of in sectoren die veel met fijnstof van doen hebben.'