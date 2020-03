Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Bram Grandia

Luister hier naar het fragment:

Mijn jongste dochter belde me gisteren op. Haar dochtertje hoestte de longen uit haar lijf. ‘Ik kijk van dag tot dag wat ik moet doen’, zei ze. Een paar uur later belde ze : ‘Ze heeft boven de 38,5. We gaan naar de huisartsenpost.’ Ze moesten in de auto blijven zitten en op de dokter wachten. Spannend. Ze weet nog niet of haar dochtertje ‘gewoon ziek’ is, of het virus heeft. Het virus komt dichterbij. Dat weet u allemaal al en u zit vast ook in spanning. Ouderen vormen een risicogroep. Je wilt als ouders en grootouders je kinderen wel ontlasten, maar je loopt zelf risico. Zo zitten velen in een spagaat. Isolatie dreigt.

Kerken gaan dicht in plaats van open. Ik hoor mensen wel eens zeggen als het over lege kerken gaat : ’Dominee, u zult zien als er oorlog komt, komen de mensen weer.’ Nu dat geldt niet voor het virus. Als het coronavirus komt, kun je niet eens meer naar de kerk. Wat een geluk dat er dan radio en televisie is. Je blijft op de hoogte. Hoe symbolisch : ‘De wereld draait door’ maar zonder publiek. Wat een vondst dat bij DWDD nu in plaats van een volle zaal een ‘Podium van de gedeelde smart’ is. Matthijs van Nieuwkerk als een soort televisiepastor. Dat vind ik hem ook vaak. De TV moet vandaag een ‘troostbuis’ zijn, een ‘podium van de gedeelde smart’. De radio kan ook zo’n pastorale plek zijn. Je wordt betrokken bij een groter geheel. Je kunt inbellen, je hoort verhalen die je doen lachen of doen huilen. Bijv. al die Italianen, jong en oud, die op balkons en vanuit de ramen zingen en met deksels slaan en zo én de mensen van de zorg én elkaar een hart onder de riem steken. Prachtig. Ook in Nederland zijn vele creatieve initiatieven. Het Rode Kruis is druk bezig en veel andere organisaties en mensen zetten spontaan hulpacties op.

Maar dominee hoe zit het nu met God en het virus? Ik hoop dat wij de komende weken worden besmet met het virus van de liefde, een ander C-virus, het Christusvirus. Het hoort tot de kern van het christen zijn om mensen in nood bij te staan. Het gaat er niet om in de eerste plaats je eigen hachje veilig te stellen door alles voor de neus van je naaste weg te hamsteren. Het coronavirus mag niet al het andere nieuws verdringen. De landelijke Raad van Kerken roept deze week samen met Vluchtelingenwerk de regering op om 500 jonge alleenstaande vluchtelingen op te nemen uit Griekenland. Dan hebben we het nog niet eens over al die hopelozen in het niemandsland tussen Griekenland en Turkije. De Raad ven Kerken roept ons op om niet weg te kijken. Met de steun van steden en maatschappelijke organisaties moet het toch mogelijk zijn om 500 jonge vluchtelingen een veilige plek te bieden? U zit nu toch thuis. U heeft de tijd om in deze vastentijd niet allen aan het Coronavirus te denken, maar ook aan het besmettelijke virus van de vreemdelingenhaat. Het Christusvirus is daar een werkzaam medicijn tegen. Ik nodig u uit uw handtekening te zetten onder de petitie voor de vluchtelingenkinderen: https://www.degoedezaak.org/

Een andere dochter stuurde me een prachtige tekst:

‘Aan hen die nu 28 tubes tandpasta hebben.

Aan hen die op de zwarte markt veel geld willen verdienen aan handgel.

Aan hen die rondwandelen met een mondkapje.

Aan hen die van plan zijn om met kinderen te vluchten uit een gebied vol met coronabesmettingen:

Kijk nooit meer neer op mensen die vluchten voor oorlog en honger.

Amen!’

Ik wens u moed, vertrouwen, humor en veel creativiteit.