Drugshandel onder jongeren neemt toe: 'Het is een wereld van geweld'

Steeds meer minderjarigen in Gelderland handelen in of bezitten drugs. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de politie Oost-Nederland. Hoewel er verschillende organisaties zijn die alles op alles zetten om de jeugdige drugsdelinquenten op het juiste pad te houden, blijkt uit ervaring van scholen dat die strijd niet altijd even makkelijk is.

Begin dit jaar sloegen schooldirecteuren de handen ineen met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, om drugshandel en -gebruik onder hun leerlingen aan te pakken. ‘In sommige klassen blowt vijftig tot zestig procent van de scholieren’, gaf een rector destijds aan. Het doel is nu om voor het schooljaar 2020-2021 met een plan te komen.

Concrete cijfers over drugsproblematiek op Gelderse scholen zijn er nog niet, maar nieuwe statistieken van de politie Oost-Nederland bewijzen dat er wel degelijk een probleem is.

Wiet, coke en heroïne

Agenten hielden vorig jaar 75 minderjarigen aan voor drugsmisdrijven, in 2018 lag dat aantal nog op 67. ‘We hebben alleen de daadwerkelijke aanhoudingen meegenomen, dus niet personen die zijn gewaarschuwd op straat’, licht een politiewoordvoerder toe.

De autoriteiten pakten vorig jaar 27 jongeren op vanwege softdrugbezit. Dat wil zeggen: wiet, hasj, of een combinatie van beiden. Het aantal minderjarigen dat werd aangehouden met harddrugs was niet veel lager: 23 verdachten hadden drugs als cocaïne, heroïne, ecstasy of GHB op zak. ’Drugsbezit onder de 18 jaar is verboden, evenals de handel in narcotica. Je mag dus ook geen kleine hoeveelheden bij je hebben, zoals een joint’, legt de politie uit.

Ook zijn meer jeugdige handelaren opgepakt dan eerder. Vorig jaar waren dat er 22, in 2018 hield de politie 15 dealers aan. De cijfers passen in dezelfde trend waar het CBS vrijdag mee naar buiten kwam, gebaseerd op landelijk politie-onderzoek.

Een wereld van geweld

In de provincie wordt volop voorlichting gegeven op middelbare scholen. Zo zit in Rheden het kantoor van Leerling Alert, een organisatie onder leiding van Petra van den Berg. Zij bezoekt scholen en licht leerlingen voor over verleidingen van de drugswereld: ‘Het is aan ons om te voorkomen dat jongeren die eerste stap zetten in het criminele circuit.'

Volgens haar begint dat bij bewustwording: ‘Het is een wereld van geweld en een crimineel is simpelweg niet te herkennen met een balkje voor zijn ogen. Vaak zijn het gewoon mensen die heel dicht bij je staan. Scholieren willen er uiteindelijk toch graag bij horen. Of je nou geld nodig hebt voor mooie kleding, of je wilt meeblowen met de rest: je komt langzamerhand terecht in een bepaald klimaat waar je vervolgens lastig weer uitkomt.’

‘Leerlingen zakken weg’

Uit een steekproef van Omroep Gelderland onder een dertigtal middelbare scholen blijkt dat zij signalen maar al te goed herkennen. ‘Ik heb weleens een knaap van school gestuurd die drugs verhandelde aan zijn klasgenootjes’, begint de rector van een Nijmeegse school. ‘Je ziet soms leerlingen met een prima vwo-niveau die ineens enorm wegzakken. Ze tonen minder interesse en zonderen zich af. Dan kom je erachter dat ze de hele dag bezig zijn met blowen.’

‘Het is roeien met de riemen die je hebt. Als school heb je niet altijd in de gaten wie waar is, want ik heb niet 24 uur per dag iemand beschikbaar’, weet een schooldirecteur uit de provincie.

Veel scholen doen wel aan voorlichting, maar ook dat blijkt niet altijd een makkelijke opgave: ‘Ouders die op voorlichtingsavonden afkomen, zijn meestal erg betrokken. Dat zijn niet per se de mensen voor wie zo’n bijeenkomst is bedoeld. Het blijkt heel lastig om de juiste doelgroep te bereiken.’

Ontkenning

Een andere directeur wijst juist op het contact met ouders: 'Sommigen ontkennen zelfs drugsgebruik door hun kind en starten een juridische procedure, om bijvoorbeeld een schorsing tegen te gaan. Voor je het weet zit je verwikkeld in een lastige affaire met partijen die boven de school staan. Heel vervelend.'