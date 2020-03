Antwoorden op coronavragen: 'Hoe haal je reizigers terug als het luchtruim gesloten is?'

De verspreiding van het coronavirus neemt met de dag toe. Meer mensen raken besmet en er leven veel vragen bij de bevolking. Omroep Gelderland probeert er daar zoveel mogelijk van te beantwoorden. We doen dat met deskundigen in speciale live-uitzendingen van De Week van Gelderland.

Na de eerste aflevering op maandag en de tweede op dinsdag zat GGD-arts infectieziekten Ashis Brahma ook woensdag aan tafel bij presentatoren Sonja Booms en Angelique Krüger. Naast hem nam touroperator Iddo Schoen plaats. Hij beantwoordde vragen van kijkers over vakanties, annuleringen en het luchtruim dat boven veel landen gesloten is.

Kan je Nederlanders uit het buitenland terughalen als het luchtruim gesloten is?

Dat is moeilijk. Luchtvaartmaatschappijen zoals KLM regelen speciale vluchten om Nederlanders terug naar huis te laten reizen. Maar dat kan soms twee weken duren. En vaak is het helemaal niet mogelijk om Nederlanders op korte termijn terug te halen.

Maken reisorganisaties keuzes welke reizigers zij helpen om terug naar huis te reizen en welke niet?

Er is een algemeen advies gegeven dat alle Nederlanders beter terug naar huis kunnen komen. Maar er zijn ook verschillen tussen landen. Op Cuba zijn de problemen niet zo groot, maar in Noord-Italië is het natuurlijk een heel ander verhaal. Vanuit die regio moeten reizigers zo snel mogelijk terug naar huis. Dat bekijken reisorganisaties per land en per regio en in samenwerking met de ambassades.

Onze dochter verwacht binnenkort haar eerste kindje. Mogen we op kraamvisite als we geen griepverschijnselen hebben?

Laten we dat vooral blijven doen. Als niemand hoest, niemand koorts heeft en niemand kortademig is, moet het nieuwe familielid zeker geknuffeld worden.

Is het verstandig om naar een verjaardag te gaan met een kind van twee jaar en een ouder persoon in huis?

Het leven staat niet helemaal stil. Denk na over wat je zelf graag wilt doen, maar vermijd contact dat niet strikt noodzakelijk is.

Kan je zelf mondkapjes maken en hoe dat je dat?

Sympathiek initiatief, maar het maken van mondkapjes kan je beter aan professionals overlaten. Anders lever je een product aan dat waarschijnlijk niet deugdelijk is.

Ik heb mijn reis geannuleerd. Waarom moet ik dan nog toeristenbelasting en onkosten voor lakens en handdoeken betalen?

Ik snap dat een klant daar niet blij mee is. Toeristenbelasting hoeft een eigenaar van een hotel of bungalowpark niet te betalen als een klant zijn reis annuleert. Het is raar dat een klant de toeristenbelasting dan wel zou moeten betalen. Misschien is er met de organisator van de reis of de eigenaar van het hotel nog een passende oplossing te verzinnen waar beide partijen mee kunnen leven.

