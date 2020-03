Topsporters en corona: wereldkampioen Annemiek van Vleuten maakt zich vooral zorgen over de samenleving

De 37-jarige wereldkampioen uit Wageningen was zoals zo vaak uitgeweken naar het eiland voor een hoogtestage. 'Ik had totaal geen idee dat het zo zou lopen. Ik was vooral bezig met de Strade Bianche, die niet doorging. En daarom besloot ik naar Tenerife te gaan om de puntjes op de i te zetten voor de Ronde van Vlaanderen en de Ardennen-klassiekers.'

Hotel dicht

'Ik kwam op maandag aan en na een paar dagen acclimatiseren wilde ik op donderdag vol moraal echt beginnen. Ik dronk die dag koffie met Tom Dumoulin en die zei misschien langer te blijven, omdat de Ronde van Catalonië ook was afgelast. Maar later werd het heftiger. Zijn ploeg ging met spoed naar huis en ook Lotto Soudal vertrok direct. Een renner vertelde mij dat ze het hotel misschien wel zouden sluiten.'

'Ik dacht: nemen ze dit zo serieus, wat is dit? Ik trainde op vrijdag nog met Jan Bakelants. Ik voelde me daar super veilig, want je kwam er bijna niemand tegen. Echt anti-corona dus. Toen ik mij klaar maakte voor de training, raadde mijn ploeg me aan om een plek te zoeken waar ik niet vast zou komen te zitten. Ik dacht nog even om op Tenerife te blijven en daar een huisje te zoeken als het hotel zou sluiten. Maar het luchtruim dreigde ook dicht te gaan. En ik had geen zin om daar zes tot acht weken te moeten blijven - alleen om te trainen.'

Net op tijd weg

Van Vleuten besloot toch naar huis te gaan. 'En dat was maar goed ook, want een uur na mijn vertrek sloot het hotel al. Het was een goed besluit, ook omdat de dagen daarna niemand meer naar buiten mocht. Er zijn zelfs wielrenners gearresteerd. Een enorme overgang. Op donderdag nog vrolijk koffiedrinken met Tom Dumoulin en plannen maken voor Vlaanderen, de Ardennen en de Olympische Spelen en dan opeens dit.'

Afscheid van doelen

De toekomst is nu volkomen ongewis voor het wielerpeloton. 'We mogen onze handen dichtknijpen als we ergens in juni weer wedstrijden mogen rijden. Het is wel een beetje een rouwproces voor mij, want ik had zo graag die mooie klassiekers in de regenboogtrui willen rijden.'

Foto: ANP

'En nu moet ik ook afscheid nemen van alle doelen die ik had gesteld. En het is ook lastig om nieuwe doelen te stellen, omdat niemand weet hoe het nu gaat lopen. Ik ben op zich geen control-freak en kan goed schakelen. Maar er is voorlopig geen nieuw doel. Ja, de Olympische Spelen. Die gaan nog wel door, zeggen ze, maar ze willen dat er publiek bij is. En ik vraag me af of corona eind juli wel de wereld uit is. Maar de Spelen worden anders zeker een keer georganiseerd.'

Zorgen om samenleving

'Maar het verandert snel. Van je zorgen maken over het niet doorgaan van de Strade Bianche naar de zorgen over de samenleving en of we dat virus wel onder controle kunnen krijgen. Ik ben zelf epidemioloog, maar het is echt koffiedik kijken. Niemand kan de antwoorden geven. Door de toespraak van premier Rutte drong het langzaam nog meer door. Wij mogen in ieder geval nog naar buiten, maar ik volg het nieuws met angst en beven.'

'Als ik dan kijk naar mijn ploeggenoten in Italië, die binnen moeten blijven. En alle mensen in Italië en Spanje, dat is nog veel erger. Het is wel vreemd op zich. Toen ik in mijn eentje op een vulkaan op Tenerife zat, voelde ik me wel veilig. Maar daarna zat ik ingepakt in een vliegtuig, dat is echt een besmettingshaard.'

Trainen

Voorlopig kan Van Vleuten wel flink trainen. 'Ik heb woensdag zes uur gefietst en maandag en dinsdag vier uur. En ik ga ook zeker mountainbiken. Ik rij niet in grote groepen, maar wil ook gaan rijden met Jan-Willem van Schip en Taco van den Hoorn, die ook in Wageningen wonen. Dat maakt het wat leuker. Ik was echt in vorm, ik won meteen de Omloop Het Nieuwsblad. Ik scoor één uit één in de regenboogtrui. Misschien gaan ze die andere voorjaarsklassiekers later nog inhalen. Wij hebben nog genoeg ruimte in onze kalender, want ons seizoen stopt na het WK. We kunnen dan nu eindelijk wielrennen in het najaar, zo kunnen we er dan toch nog een positieve draai aan geven.'

Kluslijst

Ze is voorlopig thuis in Wageningen. 'Maar de dingen die ik graag doe, kunnen nu niet. Ik speel graag spelletjes, zoals Kolonisten van Catan, met vrienden. Maar er is er één verkouden, dus dat gaat nu niet. En ik hou ervan om uit eten te gaan, te genieten met vrienden. Maar dat zit er niet in. Ik moet mijn afspraken met anderen echt beperken. Ik kom de tijd wel door. Ik kan de kluslijst van mijn huis gaan afwerken en wat in de tuin gaan doen.'