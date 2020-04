Walter Edward Brown offert zich op voor Doetinchemse meisjes

Walter wordt ingedeeld bij de Calgary Highlanders die op Paaszondag 1 april de grens van Doetinchem bereiken. Aan het eind van de middag komen ze aan op de Veemarkt, waar de familie Gerritsen woont. Die begroet de Canadese bevrijders hartelijk en ze nodigen hen zelfs uit om de resten van de Paaslunch te komen eten.

Walter wordt door de dochters Gerritsen 'De Lange' genoemd, vanwege zijn lengte. Na de lunch gaan twee meisjes met de Canadezen mee naar de Houtkampstraat, om daar geallieerde voertuigen te gaan bekijken.

Granaatinslagen

Als er een granaat inslaat, rennen de mannen met de meisjes een villa binnen en de kelder in, om te schuilen. De ene na de andere granaat wordt op het huis afgevuurd en doet het huis trillen op zijn grondvesten. De Canadezen proberen de meisjes te beschermen met hun lichamen en matrassen voor de ramen. Na een kwartier is het ineens over, en kunnen ze de kelder weer uit.

Als ze de trap opklimmen moeten ze over een lichaam heen stappen, daar ligt Walter Brown, De Lange, op zijn rug, dood. Hij krijgt een tijdelijk graf naast de Oosseld school aan de Dennenweg in Doetinchem. Hij is herbegraven op de Canadese begraafplaats in Groesbeek. Walter -'Our Bud'- werd 20 jaar.

NB: 'Our Bud' staat op Walters graf geschreven

