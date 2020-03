Even geen corona: dit was het andere nieuws in Gelderland

Even genoeg van het coronanieuws? Dan is dit artikel een leestip. Er gebeurde vandaag natuurlijk veel meer in Gelderland. Wij zetten enkele berichten op een rijtje.

Money, money, money

Er wonen steeds meer miljonairs in onze provincie. In 2018 had drie procent van de Gelderse huishoudens een vermogen van minstens 1 miljoen euro, tegen twee procent een jaar eerder. Wil jij weten waar de meeste miljonairs wonen?

Foto: Pxhere

Bijzondere beesten gespot

Weliswaar geen Gelderland, maar wel heel dichtbij! Ook dit jaar zijn er weer Flamingo's neergestreken in een natuurgebied net over de Duitse grens bij Eibergen en Groenlo.

Foto: Antonius_willem Instagram

Garagebox kopen?

Wil jij een garagebox, een monument of een woning kopen? Dan moet je nu in Zutphen zijn. De gemeente Zutphen wil de komende tijd vijftien panden verkopen. Het college hoopt daarmee een kleine zes miljoen euro binnen te slepen.

Achterhoekse stopt bij nationale ploeg

Volleybalster Femke Stoltenberg uit Harreveld zal niet meer uitkomen voor Oranje. De 28-jarige spelverdeelster, deelneemster aan de Olympische Spelen van Rio 2016, blijft nog wel actief op clubniveau.

Foto: ANP

Geen loden waterleidingen

En tot slot nog wat goed nieuws. In de zeven kinderdagverblijven die gehuisvest zijn in gemeentelijke panden in Nijmegen, zitten geen loden waterleidingen.Er was onrust ontstaan en de kinderopvanglocaties stapten uit voorzorg over op water uit flessen. Te veel lood in drinkwater kan bij jonge kinderen leiden tot IQ-daling.

