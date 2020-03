Uitstel songfestival kon wel eens in Nederlands voordeel zijn, zegt 'drs. Eurovisie'

Sinds het eerste songfestival in 1956, is het nog nooit gebeurd dat het liedjesspektakel niet doorging, zegt 'drs. Eurovisie' Geert Willems van de Gelderlander. 'Het is dus echt uniek dat het nu is uitgesteld.'

Deze woensdag werd bekend dat het Eurovisie Songfestival in mei dit jaar niet doorgaat vanwege corona. Door de overwinning van Duncan Laurence zou het evenement voor het eerst sinds 1980 in ons land plaatsvinden.

'We zaten erop te wachten'

'We hadden vorige week al verwacht dat het zou gebeuren', zegt de auteur van het boek Douze Points, Twelve Points op Radio Gelderland. 'We zaten te wachten tot de kogel door de kerk zou gaan. Dat het nog zo lang duurde, geeft eigenlijk al aan hoe erg het is voor zo'n organisatie om dat af te moeten zeggen.'

Die waren daar volgens Willems 'zo enthousiast' mee bezig. 'Dan moet het even landen dat het gewoon niet kan.'

'Wordt het weer in Rotterdam gehouden?'

'Het heeft natuurlijk ook grote commerciële consequenties', gaat Willems verder, 'want er zitten al vele miljoenen in.' Grote vraag is volgens hem of het festival in 2021 weer in Rotterdam wordt gehouden.

Ook raar, naar het inzicht van Willems, is dat alle nummers die ingezonden worden al bekend zijn. 'Dus je hebt nu een jaar om die nog een keer te horen. Die gaan de hitparade al in, en zijn tegen die tijd wellicht allang weer uitgewerkt.'

'Eigenlijk een heel mooi nummer'

Maar voor Nederland kon dat wel eens gunstig zijn, schat Willems in. 'Het deelnemende nummer van Jeangu Macrooy pakt namelijk niet direct de eerste keer. Maar ik merk dat als je het vaker hoort, het eigenlijk wel een heel mooi nummer is.'