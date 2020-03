Milieustraten Rivierenland voeren limiet in vanwege coronadrukte

Veel mensen gebruiken de met de coronacrisis vrijgekomen tijd om hun huis of tuin op te ruimen. Het is daardoor erg druk in de milieustraten. Dat meldt de Rivierenlandse afvalinzamelaar Avri, die inwoners vraagt hun bezoek eventueel uit te stellen. Om de medewerkers en bezoekers voldoende ruimte te bieden, is het aantal auto's dat de straat in mag tijdelijk beperkt tot vijftien.

'We krijgen veel goed gescheiden herbruikbare grondstoffen en afval binnen. Maar de drukte vraagt wel wat van uw geduld, en van onze medewerkers', meldt de inzamelaar die grote milieustraten heeft in Geldermalsen, Culemborg Tiel en Zaltbommel. Avri denkt dat dat nog wel even zo blijft. Om dit in goede banen te leiden, is het maximum van vijftien auto's ingevoerd.

Besmetting voorkomen

Ook worden flyers uitgedeeld met de voorschriften om besmetting te voorkomen: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten en koorts en houdt minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Avri zegt er in deze tijd alles aan te doen om de vitale functie van afvalinzameling overeind te houden. Daarbij dringt het bedrijf erop aan dat de inwoners de gezondheid van zichzelf en de medewerkers van het bedrijf voorop stellen.

'De milieustraat is 6 dagen per week open', meldt de inzamelaar. 'Het zal de komende tijd nog wel druk blijven. Dus als u uw bezoek aan de milieustraat kunt uitstellen, dan helpt dat. Dan is het vast minder druk.'