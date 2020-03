Deze stier moet op de Veluwe zorgen voor nageslacht

De eerste dagen zijn veelbelovend. Alsof hij al jaren in de kudde leeft, beweegt de nieuwe stier zich tussen zijn soortgenoten op de Veluwe. 'We zijn er erg blij mee. We hebben nu voor de tweede dag gekeken en ze stonden dicht bij elkaar en elkaar te besnuffelen. Dat is alleen maar goed', legt Judith Slagt van ARK Natuurontwikkeling uit.

Uitgestorven

De Europese wisent is uniek. Het is namelijk het grootste landdier van Europa. 'Honderden jaren geleden werd er daarom veel op dit dier gejaagd. Het gevolg was dat het dier ongeveer een eeuw terug bijna was uitgestorven', legt Marinus Roseboom van Stichting Wisent op de Veluwe uit. 'Ons doel is om samen met andere stichtingen in Europa dit dier te beschermen.'

Om dat te doen, is er op de Veluwe een stuk van ongeveer veertig hectare waar de wisent kan grazen. Met de nieuwe stier hopen de natuurorganisaties nieuwe jonkies te kunnen krijgen.

Bekijk de wisent in onze reportage. De tekst gaat eronder verder



Pech

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want deze stier is de derde die het moet proberen zich op de Veluwe. De eerste overleed aan een chronische aandoening, de tweede vertoonde raar gedrag en moest noodgedwongen terug naar een natuurgebied in Spanje. Roseboom hoopt dat het drie maal scheepsrecht is. 'We hebben twee keer pech gehad. Maar als ik zie hoe deze stier zich momenteel gedraagt zie ik niet in waarom het nog een keer mislukt.'

Ook Slagt ziet dat het dit mannetje een stuk beter gaat dan met de vorige. 'Deze stier wordt binnenkort zeven jaar en is daarmee iets ouder dan de rest. Je ziet dat hij zich ook niets van de dingen om hem heen aantrekt. Ik hoop dat hij een mooie voorbeeldfunctie gaat geven voor de kleine stiertjes in de groep.'

Natuur

De dieren zijn niet alleen imposant om te zien, ze hebben volgens de natuurorganisaties ook een belangrijke functie in het gebied. 'Ze zijn ontzettend groot, dus kunnen ze makkelijk door dichte bosjes lopen. Zo maken ze ook een pad voor kleinere dieren, die daar dankbaar gebruik van maken. Dus omdat ze zo lomp zijn, zijn we ontzettend blij met ze', grapt Slagt.

'Daarnaast maken ze zandbaden, dan liggen ze lekker op de grond te rollen. Daardoor ontstaan open plekken in het bos. Als daar de zon op schijnt kunnen daar nieuwe planten en bloemen ontkiemen', aldus Roseboom.

Excursies

Momenteel verblijft de kudde in een 'wengebied', maar Slagt verwacht dat ze over enkele dagen de hekken opengooien. Dan kan de groep door het hele gebied grazen en zullen er ook excursies gehouden worden. 'Door de corona-uitbraak moeten we er nog even mee wachten, maar geïnteresseerden kunnen zich al wel aanmelden', aldus Slagt.