Vuurwerkbranche staat honderden brillen af aan ziekenhuis Nijmegen

Dik tweeënhalve maand na de jaarwisseling staan er bij de vestigingen van de Vuurwerkstunthal in Elst en Wyler nog meer dan duizend brillen. Ongebruikt, onaangeraakt en keurig in dozen verpakt. Nog deze woensdag komen ze terecht bij het ziekenhuis in Nijmegen.

'We waren er direct uit'

'Ze zijn hier niet meer nodig, zo simpel is het', zegt André Bax namens de Vuurwerkstunthal. 'De dochter van een van onze medewerkers werkt in het ziekenhuis, zo kwam het verzoek onze kant op. En we waren er direct uit dat we die brillen dan natuurlijk beschikbaar stellen. We hebben er nog ruim duizend in dozen.'

Het initiatief wordt branchebreed gedragen, zegt Bax. 'Eigenlijk is aangegeven dat wie ze nog heeft, ze af moet staan. En dan doen we dat, zonder vergoeding. Die hoeven we ook niet. Dit is onze manier om een steentje bij te dragen aan de bestrijding van het coronavirus.'

Eerder deden huisartsen al een beroep aan iedereen om mondkapjes te brengen: