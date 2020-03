Fysiotherapie gaat door op afstand met een bezem of de bal van de hond

Fysiotherapeuten hoeven vooralsnog niet te sluiten. Door de zware belasting van de hele zorg is het zelfs zeer gewenst dat zij patiënten blijven helpen. De zes vestigingen van Fysio Verbeek onder meer in Culemborg en Ede zijn maandag wel onmiddellijk gesloten.

'We hebben er voor gekozen om het een-op-een contact met patiënten te vermijden komende tijd', vertelt Rien Verbeek. 'Maar we willen ze wel zorg blijven bieden. Ons werk bestaat natuurlijk uit hands on behandelen, dus mensen echt aanraken. Maar een heel groot deel bestaat ook uit mensen informeren, advies geven en oefeningen geven die ze thuis kunnen doen.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

In allerijl zijn Verbeek en zijn collega's daarom deze week aan het experimenteren gegaan met online hulpverlening. 'We voeren een telefonisch consult, we gaan met ze video bellen, we sturen ze video's via Whatsapp. We hebben een YouTube-kanaal gemaakt waarop mensen specifieke oefeningen voor hun klacht kunnen vinden, zodat ze daar toch thuis mee aan de slag kunnen.'

'Zoveel mogelijk doorwerken en mensen helpen'

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Genootschap heeft afgelopen week met het ministerie en de zorgverzekeraars om tafel gezeten. Doelstelling is om als beroepsgroep zoveel mogelijk door te werken en mensen te helpen. Ook om de druk op huisartsen en ziekenhuizen van mensen met acute klachten aan spieren en gewrichten te verminderen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze week besloten om zorg op afstand hiervoor eerder te vergoeden.

Het kanaal van Verbeek raakt inmiddels al goed gevuld met allerlei instructievideo's. Daarbij zoeken de therapeuten naar eenvoudige middelen die mensen thuis voorhanden hebben. 'Neem bijvoorbeeld een bezemsteel', zegt Verbeek. 'Daarmee kun je al verschillende oefeningen doen om bijvoorbeeld je rug los te maken. De speelbal van de hond of een hockeybal van je kinderen kun je ook gebruiken om je spieren of gewrichten los te krijgen. Daarmee zorg je dat de pijn vermindert.'

Verbeek en zijn collega's bellen alle cliënten om te kijken of zij ook op afstand wat kunnen betekenen. Voor ongeveer de helft gaat dat op. 'De reacties zijn heel positief', vertelt hij. 'We weten niet hoe de komende tijd zal verlopen, maar we weten wel dat nieuwe tijden om een nieuwe aanpak vragen. Daarmee zijn we meteen aan de slag gegaan en dat vind ik een fijn gevoel. Dat we toch mensen kunnen helpen, ook al zijn de deuren gesloten.'

Beluister hier de radioreportage: