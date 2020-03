'Schrappen eindtoets groep 8 verstandige beslissing'

Het advies dat de leerkrachten in groep 8 geven aan hun leerlingen zal straks leidend zijn. Directeur Petra Bos van de Rietendakschool in Apeldoorn vindt het een verstandige beslissing van de minister. 'Aangezien de scholen op dit moment dicht zijn, is het lastig om goed onderwijs te geven. We doen ons uiterste best, maar het is lastiger dan anders', zegt ze.

Advies leerkracht bepalend

Het advies dat de leerkrachten van groep 8 geven is dit schooljaar allesbepalend. 'Een docent brengt dat advies uit naar aanleiding van de resultaten van het kind in de afgelopen acht jaar', licht Bos toe. 'En dat advies is de afgelopen periode ook al aangegeven bij de ouders. De eindtoets dient vooral ter bevestiging van het advies van de leerkracht.'

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met directeur Petra Bos:

In de regel komt de score op de eindtoets overeen met het reeds gegeven advies van de leerkracht, zegt Bos. 'Meestal is het een bevestiging, een enkele keer is dat niet zo. En over het algemeen volgen leerlingen ook het advies dat ze gekregen hebben en gaat dat vervolgens goed. Soms niet, maar dat kan ook een gevolg zijn van de motivatie van de leerlingen. Dan loopt het in praktijk iets anders dan anders.'

Rust en duidelijkheid

De Rietendakschool in Apeldoorn liep vorige week al enigszins voor de muziek uit, door aan te kondigen de school voorlopig te sluiten. Dat deed de school omdat meerdere leerkrachten al kampten met verkoudheidsverschijnselen.

'Het onderwijs dat we konden bieden was niet goed genoeg meer. Daarom hebben we dat besluit moeten nemen. Toen de andere scholen zondagavond te horen kregen dat alle scholen dicht zouden gaan, hadden wij al wat rust. We hadden al duidelijkheid voor onszelf', besluit Bos.

