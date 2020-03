Gelderlanders redden bloemen van de versnipperaar

Met honderdtwintig bossen bloemen rijdt ambulant hulpverlener Tina Janssen woensdagmiddag door Arnhem. De gelen chrysanten in de bus komen van kwekerij Darolin uit Brakel en gaan naar haar cliënten. Om hen een hart onder de riem te steken. Janssen: 'Het is bij ons best chaotisch. Voor de mensen die we begeleiden is het heel erg lastig.'

De cliënten van ambulante zorginstelling Plushome wonen zelfstandig. De ondersteuning is hoofdzakelijk gericht op psychische ondersteuning. 'Het zijn mensen met bijvoorbeeld geestelijke problemen, sommige hebben een licht verstandelijke beperking en andere helpen we bij de financiën.' Het sociale isolement waarin de mensen nu raken, kan problematisch zijn. 'Deze mensen hebben normaal gesproken dagbesteding en een netwerk waaruit ze steun halen. Het enige contact nu is het contact met ons. Daarom is het echt superleuk om deze bloemen langs te brengen!'

Geen vraag naar bloemen

Gelderse kwekers zien zich gedwongen 70 procent van hun bloemen te versnipperen. De bloemenveiling neemt de bloemen niet meer aan omdat er geen vraag meer naar is. De schade in de sector is groot.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



Op social media krijgt Omroep Gelderland veel reacties op de versnippering van bloemen. Mensen vragen zich af waarom de bloemen niet worden weggegeven. De kweker legt uit dat zij wel degelijk bloemen weggeven. Op het bedrijf staan bijvoorbeeld bloemen klaar voor verzorgingshuizen. Het gaat alleen om zoveel bloemen dat het merendeel alsnog de versnipperaar in gaat.

'Wat lief!'

De Arnhemmers die de bossen ontvangen reageren heel verrast en blij op de bloemen uit Brakel. 'Wat lief!,' klinkt het. Na de uitleg waar de bloemen vandaan komen, is er ook medeleven met de kwekers die hun product niet meer kwijt kunnen. Janssen: 'Er gebeurt nu een hele hoop, en dat is voor sommige moeilijk te begrijpen.'