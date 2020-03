TERUGKIJKEN | Kerken luiden de klokken massaal voor verbinding

De Raad van Kerken riep alle kerken in Nederland op woensdagavond vanaf 19.00 uur de klokken te luiden. Omroep Gelderland was live bij de Walburgiskerk in Zutphen.

'Met deze klokken van hoop en troost kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen', zo schrijft de protestantse kerk op de website.

De klokken werden deze woensdag geluid van 19.00 tot 19.15 uur.

Live in Zutphen

Omroep Gelderland zond het luiden van de klokken van de Walburgiskerk in Zutphen live uit.

Dag van Nationaal Gebed

Het klokgelui is volgens de protestantse kerk ook een oproep tot gebed en andere vormen van steun voor alle zieken en voor wie zich inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

De Raad van Kerken heeft deze woensdag ook uitgeroepen tot een Dag van Nationaal Gebed. 'Gebed helpt om onze ongerustheid aan God over te geven. Dit doen we graag met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media', is de oproep van de organisatie.

Het is de bedoeling om ook de komende woensdagen (25 maart en 1 april) van 19.00 tot 19.15 uur de kerkklokken te luiden.